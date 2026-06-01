ЕСПЧ признал Украину ответственной за избиение мужчины полицейскими, которые находились вне службы

ЕСПЧ признал государство виновным по делу о жестоком избиении: полиция «вне службы» действовала как представители власти и не было эффективного расследования.

Европейский суд по правам человека 28 мая 2026 года по делу KOVALENKO v. UKRAINE постановил, что Украина нарушила статью 3 Конвенции в отношении заявителя, которого в 2008 году жестоко избили в Ирпене группа лиц, среди которых были двое полицейских, которые на момент конфликта находились вне службы.

Обстоятельства дела

Заявитель утверждал, что 17 февраля 2008 года возле входа в многоквартирный дом на него и его друзей напала группа молодых мужчин, праздновавших день рождения. Среди нападавших были двое сотрудников Ирпенского отделения полиции, которые не находились на службе. По словам заявителя, один из них ударил его телескопической металлической палкой по голове, после чего его били другие участники инцидента. Он получил травмы головы, потерял сознание и впоследствии был задержан патрульной полицией. После этого его заставили подписать объяснения о якобы хулиганских действиях.

Правительство, со своей стороны, утверждало, что именно заявитель применил нож и причинил ранения полицейским и другим участникам конфликта, а полученные им травмы были легкими.

Медицинские заключения по делу были противоречивыми, одни учреждения фиксировали незначительные повреждения, другие установили перелом черепа, который мог представлять угрозу для жизни. Национальные органы в период 2008–2011 годов неоднократно отказывали в открытии уголовного производства по факту жестокого обращения с заявителем. Всего такие отказы принимались 14 раз.

Полноценное расследование было начато только в 2014 году. Однако в 2019 году производство было закрыто за отсутствием доказательств.

Выводы ЕСПЧ

Суд пришёл к выводу, что материалы дела содержат достаточно веские, чёткие и согласованные доказательства того, что полицейские, хотя и находились вне службы, фактически осуществляли полицейские полномочия и действовали благодаря своему официальному статусу. Поэтому Суд отклонил возражения Правительства относительно неприменимости к ним ответственности государства и признал, что их действия не были сугубо частными, а подпадают под ответственность государства.

После этого Суд перешёл к оценке того, было ли применение силы со стороны этих лиц строго необходимым при конкретных обстоятельствах. ЕСПЧ отметил, что из-за отсутствия чётких выводов национальных судов и противоречивых объяснений сторон Суд должен сначала проверить, было ли проведено надлежащее расследование инцидента и выполнили ли национальные органы свою обязанность эффективно установить обстоятельства события.

Суд отметил, что в ответ на жалобу заявителя о применении палки полиция назначила дополнительную судебно-медицинскую экспертизу. В то же время эксперт указал, что медицинская документация не содержит описания травм, которые подтверждали бы избиение палкой, однако этот вывод не согласуется с другими медицинскими материалами, фиксирующими перелом черепа, а также с показаниями очевидцев, сообщавших об использовании офицером телескопической палки во время конфликта. Несмотря на это, следственные органы не предоставили полные материалы допросов подозреваемых, что не позволило установить, были ли выполнены указания вышестоящего прокурора относительно выяснения обстоятельств применения палки и характера нанесённых ударов.

ЕСПЧ обратил внимание, что статус потерпевшего заявителю был предоставлен лишь через несколько лет после события, а последующее расследование фактически не сопровождалось активными следственными действиями — после допросов оно было сведено к формальным процессуальным шагам и в итоге закрыто из-за отсутствия доказательств. В таких условиях Суд пришёл к выводу, что следствие не продемонстрировало реальных усилий для установления обстоятельств события и не основывалось на достаточно обоснованных выводах.

Также Суд подчеркнул, что утрата ключевых материалов дела, включая медицинскую документацию и материалы другого связанного производства, существенно затруднила установление истины и негативно повлияла на эффективность расследования, что является обязанностью государства по статье 3 Конвенции.

Ссылаясь на ранее установленные недостатки расследования — его неэффективность, отсутствие надлежащих и своевременных следственных действий, а также многолетний отказ органов власти открывать уголовное производство по факту телесных повреждений заявителя, Суд пришёл к выводу, что такие обстоятельства являются основанием для негативных выводов.

В результате Суд признал доказанным, что именно действия полицейских, находившихся вне службы, привели к тяжким телесным повреждениям заявителя и не являлись законным и необходимым применением силы при конкретных обстоятельствах.

Оценив все имеющиеся доказательства в совокупности, Суд установил, что в ночь события эти полицейские нанесли заявителю тяжкие телесные повреждения, действуя как минимум частично в связи со своим служебным положением — до и во время прибытия патрульных подразделений. При этом государство не обеспечило проведение эффективного расследования жалоб о жестоком обращении.

Кроме того, заявитель просил 12 862,50 евро компенсации судебных расходов в Страсбурге, в частности за подготовку заявления и ответа на замечания Правительства. Заявитель представил договор о правовой помощи и отчёт о выполненной работе общей продолжительностью 160 часов. В договоре было предусмотрено, что оплата осуществляется только в случае присуждения компенсации Судом и в размере, который он определит.

Правительство возразило, указав, что заявленная сумма является завышенной.

Суд постановил, что государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трёх месяцев 8000 евро в качестве компенсации морального вреда и 3000 евро в возмещение судебных расходов.

ЕСПЧ подтвердил, что даже когда полицейский формально находится вне службы, государство несет ответственность за его действия, если он использует свой служебный статус или властные полномочия. Также, Суд подчеркнул, что многолетнее формальное расследование без реальных следственных действий является самостоятельным нарушением статьи 3 Конвенции.

