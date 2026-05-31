Финляндия проверит систему общественного оповещения: когда прозвучат сирены

22:00, 31 мая 2026
В Финляндии 1 июня проверят готовность системы оповещения.
В понедельник, 1 июня, в 12:00 в Финляндии состоится очередное плановое испытание системы общественного оповещения. Об этом сообщает Yle.

Тестирование сирен проводится ежемесячно в первый понедельник месяца, за исключением государственных праздников.

В МВД подчеркнули, что граждане должны уметь отличать тестовый сигнал от реального сигнала опасности. Во время проверки будет звучать непрерывный звуковой сигнал продолжительностью семь секунд, который не требует никаких действий со стороны населения.

В свою очередь, сигнал общественного оповещения представляет собой звук, который попеременно усиливается и ослабевает в течение одной минуты. Услышав его, люди должны немедленно зайти в помещение и выполнять указания органов власти. Сигнал отбоя также длится одну минуту и звучит непрерывно.

В ведомстве пояснили, что система общественного оповещения используется для предупреждения населения о задымлении, утечке газа или других опасных ситуациях. Кроме того, сирены могут применяться для информирования об угрозе со стороны беспилотников, если такое решение примут спасательные службы.

Сирены являются частью национальной многоканальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, которая также предусматривает распространение предупреждений через мобильное приложение 112 Suomi.

