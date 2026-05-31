  1. В Украине

Выплаты для переселенцев с детьми: ПФУ уточнил порядок и дату начислений

19:53, 31 мая 2026
С марта 2026 года дети внутренне перемещенных лиц снова могут получать пособие независимо от дохода родителей при условии соответствия критериям.
В марте 2026 года правительство возобновило возможность для семей внутренне перемещенных лиц с детьми получать помощь на проживание именно на детей. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 18.03.2026 № 390 «О внесении изменений в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам».

Как сообщили в ПФУ, согласно документу, выплата на детей предоставляется независимо от дохода родителей, при условии, что семья соответствует установленным критериям относительно имущественного положения, фактического места проживания и обучения детей.

Если заявление на назначение помощи для детей-ВПЛ будет подано до 1 июня 2026 года, выплату назначат с 1 февраля 2026 года.

В случае обращения после 1 июня 2026 года помощь будет назначаться с месяца подачи заявления. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 24.04.2026 № 522 «О внесении изменений в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам».

Подать заявление на получение пособия можно несколькими способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины; через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей общины; через ЦНАП; почтовым отправлением в территориальный орган Пенсионного фонда Украины; или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

