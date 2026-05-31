Более 200 тысяч детей учатся онлайн — в МОН назвали основные причины

В Украине более 200 тысяч детей получают образование в онлайн-формате. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовый в интервью «Радио Свобода».

По его словам, подавляющая часть этих учеников проживает в прифронтовых регионах, в частности в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Министр отметил, что для ведомства ключевой группой остаются именно дети с прифронтовых территорий, для которых очное обучение является желательным, однако его невозможно обеспечить из-за ситуации с безопасностью.

В то же время часть учеников, в частности дети внутренне перемещенных лиц, сознательно выбирают онлайн-формат, чтобы продолжать обучение в своих школах.

Отдельно Лисовой сообщил, что около 60 тысяч детей, находящихся за пределами Украины, также учатся онлайн.

По его словам, возвращение к очному обучению зависит прежде всего от условий безопасности. В то же время министр предположил, что элементы дистанционного образования останутся и в будущем.

«Возможна комбинация обучения в онлайн-школе, но, например, внешкольное образование полностью офлайн. В то же время нормальная школа — это офлайн-школа. Можно использовать онлайн-инструменты для различных видов деятельности. Будущее, вероятно, за сочетанием этих подходов», — сказал Оксен Лесовой.

