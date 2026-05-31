Туристка требовала 2700 евро из-за отказа подать воду из-под крана, но проиграла суд

14:13, 31 мая 2026
В Италии туристка проиграла судебное дело против элитной гостиницы, требуя компенсацию за отказ подавать в ресторане воду из-под крана вместо платной бутылированной воды.
Высший суд Италии постановил, что пятизвёздочный отель в Доломитовых Альпах действовал законно, когда отказался предоставить туристке воду из-под крана.

Жительница Рима пыталась доказать в суде, что «вода является природным ресурсом и универсальным правом человека», после того как во время горнолыжного сезона 2019 года официант в ресторане пятизвёздочного отеля Hotel Sassongher в городе Корвара предложил ей только бутилированную минеральную воду за 7 евро вместо воды из-под крана.

Однако суд отклонил её требование о выплате 2700 евро компенсации за якобы причинённые моральные страдания и экономический ущерб, сообщает BBC.

Адвокат отеля Сильвио Беларди рассказал газете Corriere Alto Adige, что суд пришёл к выводу: «Никакой обязанности подавать воду из-под крана не существует».

По словам юриста, сначала иск был отклонён судом в Риме, затем апелляционной инстанцией, а впоследствии и Кассационным судом, который окончательно встал на сторону отеля.

Туристка утверждала, что её права как потребителя были нарушены из-за отказа персонала выполнить просьбу подать воду из-под крана. По её мнению, это является неотъемлемой частью гостиничного сервиса, так же как наличие постельного белья на кровати или мыла в ванной комнате.

В свою очередь представители отеля подчёркивали, что политика заведения, как и многих других ресторанов высокого класса, предусматривает подачу к столу исключительно запечатанной бутилированной воды.

«Женщина заявляла, что понесла ущерб, в том числе финансовый и моральный. Однако эти утверждения были отклонены из-за отсутствия доказательств», — отметил Беларди.

Судьи установили, что итальянское законодательство не обязывает рестораны или отели бесплатно предоставлять посетителям воду из-под крана. Решение о её подаче остаётся на усмотрение конкретного заведения.

Адвокат также отметил, что гости отеля могли беспрепятственно получить проточную воду в самом отеле, хотя и не в ресторане.

В то же время в Великобритании действуют другие правила: заведения, имеющие лицензию на продажу алкоголя в Англии и Уэльсе, обязаны бесплатно предоставлять посетителям питьевую воду по их просьбе.

