ПФУ насчитал военному пенсию в 31,8 тысяч грн, но к выплате определил только 27 тысяч — суд оценил законность таких действий

13:37, 31 мая 2026
Житомирский окружной административный суд рассмотрел дело по иску военного пенсионера, обжаловавшего уменьшение Пенсионным фондом основного размера его пенсии с 90% до 70% денежного довольствия, применения понижающих коэффициентов и ограничения выплат максимальным размером.
Житомирский окружной административный суд рассмотрел спор по иску пенсионера, который получает пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Украины №2262-ХІІ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Житомирской области.

Предметом спора была правомерность уменьшения Пенсионным фондом основного размера пенсии с 90% до 70% сумм денежного обеспечения при её перерасчёте, применения к пенсионной выплате коэффициентов уменьшения, предусмотренных статьёй 46 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и постановлением Кабинета Министров №1 от 3 января 2025 года, а также выплата пенсии с ограничением максимальным размером.

Суть дела № 240/20744/25

Истец состоит на учёте в органах Пенсионного фонда и получает пенсию за выслугу лет, которая была назначена в размере 90% соответствующих сумм денежного обеспечения. После проведения перерасчёта пенсии Пенсионный фонд применил основной размер пенсии на уровне 70% денежного обеспечения. Кроме того, с 2025 года к пенсионной выплате были применены понижающие коэффициенты в соответствии со статьёй 46 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и постановлением Кабинета Министров №1. Одновременно выплата пенсии осуществлялась с учётом максимального размера пенсии.

Из материалов дела установлено, что общий размер пенсии истца с учётом индексации, надбавок и повышений составлял 31 815,49 грн. Вместе с тем к частям пенсии, превышающим десять и одиннадцать прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, были применены понижающие коэффициенты. В результате вместо начисленных 31 815,49 грн к выплате было определено 27 016,05 грн.

После обращения в Пенсионный фонд с заявлением о выплате пенсии без применения понижающих коэффициентов и без ограничения максимальным размером истец получил отказ. Пенсионный фонд сослался на статью 46 Закона о Государственном бюджете на 2025 год и постановление Кабинета Министров №1, которыми на период военного положения был введён особый порядок выплаты отдельных категорий пенсий. Не согласившись с такой позицией, пенсионер обратился в административный суд.

Выводы суда

Суд отметил, что пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, регулируется специальным Законом №2262-ХІІ. В соответствии со статьёй 1-1 этого Закона изменение условий и норм пенсионного обеспечения таких лиц осуществляется исключительно путём внесения изменений в сам Закон №2262-ХІІ и Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Суд обратил внимание, что положения части седьмой статьи 43 Закона №2262-ХІІ относительно ограничения пенсий максимальным размером были признаны неконституционными Решением Конституционного Суда Украины от 20 декабря 2016 года №7-рп/2016 и утратили силу со дня принятия этого решения. Кроме того, Решением Конституционного Суда Украины от 12 октября 2022 года №7-р(ІІ)/2022 неконституционными были признаны положения статьи 2 Закона №3668-VI, которые распространяли ограничение максимального размера пенсии на лиц, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом №2262-ХІІ. Эти положения утратили силу в апреле 2023 года.

По мнению суда, после утраты силы указанных норм отсутствуют правовые основания для ограничения пенсий, назначенных по Закону №2262-ХІІ, максимальным размером. Суд также подчеркнул, что действующее законодательство не содержит норм, которые определяли бы максимальное ограничение пенсий, назначенных в соответствии с этим Законом.

Оценивая применение статьи 46 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и постановления Кабинета Министров №1, суд отметил, что ими фактически установлено дополнительное регулирование отношений в сфере пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы. Такое регулирование отличается от предусмотренного специальным Законом №2262-ХІІ и не согласуется с его положениями. При этом изменений в Закон №2262-ХІІ относительно применения понижающих коэффициентов или ограничения пенсий в спорный период законодатель не вносил.

Суд подчеркнул, что Конституция Украины не предоставляет закону о Государственном бюджете более высокой юридической силы по сравнению с другими законами. Ссылаясь на решение Конституционного Суда Украины от 9 июля 2007 года №6-рп/2007, суд отметил, что закон о Государственном бюджете не может изменять или сужать права, льготы, гарантии и компенсации, установленные другими законами.

Кроме того, суд учёл правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 11 сентября 2025 года по делу №120/1081/25, согласно которой применение статьи 46 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и постановления Кабинета Министров №1 при исчислении и перерасчёте пенсий, назначенных по Закону №2262-ХІІ, является противоправным и таким, что ограничивает гарантированное Конституцией право на надлежащую социальную защиту.

Относительно уменьшения основного размера пенсии с 90% до 70% сумм денежного обеспечения суд отметил, что изменения в статью 13 Закона №2262-ХІІ, которыми максимальный процент пенсии был снижен сначала до 80%, а затем до 70%, касаются исключительно порядка назначения пенсий. В то же время перерасчёт уже назначенных пенсий регулируется статьёй 63 Закона №2262-ХІІ, в которую соответствующие изменения не вносились. Суд подчеркнул, что процедуры назначения и перерасчёта пенсии являются различными по своему содержанию и правовому механизму. Поэтому при перерасчёте пенсии Пенсионный фонд не имел правовых оснований изменять установленный при назначении процент пенсии с 90% до 70%. Такой вывод согласуется с правовой позицией Большой Палаты Верховного Суда, изложенной в образцовом деле №240/5401/18.

По результатам рассмотрения дела суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области относительно уменьшения основного размера пенсии с 90% до 70% сумм денежного обеспечения, применения к пенсии коэффициентов, установленных постановлением Кабинета Министров №1, а также выплаты пенсии с ограничением максимальным размером.

Суд обязал Пенсионный фонд осуществить начисление и выплату пенсии в размере 90% сумм денежного обеспечения, без применения понижающих коэффициентов и без ограничения максимальным размером, с учётом ранее выплаченных сумм.

