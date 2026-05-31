Женщина после операций из-за опухоли головного мозга требовала 25% доходов экс-мужа на свое содержание: решение суда

13:19, 31 мая 2026
Женщина с инвалидностью после операций из-за опухоли головного мозга обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего мужчины алименты на свое содержание в размере 25% всех его доходов, однако суд частично удовлетворил иск и определил выплаты в твердой денежной сумме.
Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области рассмотрел дело № 344/22044/25 по иску бывшей жены о взыскании алиментов на её содержание после расторжения брака. Истец просила взыскать с мужа алименты в размере 1/4 части от всех его доходов, ссылаясь на наличие инвалидности, необходимость лечения и потребность в материальной помощи.

Суть дела

Истец указывала, что стороны состояли в браке с 1992 года. В ноябре 2025 года суд принял решение о расторжении брака, однако оно ещё не вступило в законную силу, поскольку она его обжалует.

В обоснование иска женщина отмечала, что с 2019 года страдает тяжёлым заболеванием — доброкачественным новообразованием головного мозга, перенесла оперативное лечение и имеет инвалидность. По её словам, состояние здоровья требует значительных расходов на лечение и обследования, а с июля 2025 года муж прекратил оказывать какую-либо материальную помощь. Истец утверждала, что ответчик проживает отдельно, работает за границей и имеет возможность её содержать.

Ответчик признал иск частично и согласился выплачивать алименты в твёрдой денежной сумме 3328 грн ежемесячно. При этом он возражал против взыскания алиментов в доле от доходов. Представитель ответчика отмечала, что истец получает пенсию по инвалидности, социальные выплаты, имеет в собственности квартиру, домовладение и два земельных участка, а также получала средства от продажи транспортных средств. Кроме того, стороны имеют двоих совершеннолетних детей, которые помогают матери.

Во время рассмотрения дела суд установил, что истец получает пенсию по инвалидности в размере 3323 грн, а также социальные выплаты. Из данных Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков следует, что в 2025 и 2026 годах она получала доходы от продажи автомобилей. Суд также установил наличие у неё недвижимого имущества.

Вместе с тем с ноября 2025 года истцу установлена III группа инвалидности. В заключении экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица указан основной диагноз — доброкачественное новообразование головного мозга. Одновременно документом определено, что она не нуждается в постоянном постороннем уходе.

Что касается ответчика, суд установил отсутствие официальных доходов на территории Украины. Данных о получении им иных доходов или их размере материалы дела не содержали. Представитель ответчика сообщала, что он проживает в США и получает лишь помощь от правительства этого государства, однако документального подтверждения этому также не предоставила.

Позиция суда

Суд отметил, что в соответствии со статьями 75 и 76 Семейного кодекса Украины один из супругов имеет право на содержание в случае нетрудоспособности и потребности в материальной помощи, если другой из супругов может такую помощь предоставлять.

Суд признал, что истец как лицо с инвалидностью III группы имеет право на содержание, поскольку её инвалидность была установлена во время пребывания в браке с ответчиком. Также суд учёл, что ответчик не возражал против предоставления ей материальной помощи и частично признал иск в этой части.

Вместе с тем суд отдельно обратил внимание, что само наличие права на содержание не означает автоматического удовлетворения требования о взыскании алиментов в заявленном размере или предложенным способом.

Суд также учёл, что ответчик фактически не возражал против необходимости предоставления истцу материальной помощи и признал иск в этой части, согласившись выплачивать алименты в определённом размере.

Решение суда

Оценивая требование о взыскании алиментов в размере 1/4 части доходов ответчика, суд отметил, что материалы дела не содержат доказательств наличия у него доходов, от которых возможно определить такую долю. Несмотря на утверждения истца о высоких заработках ответчика в США, документального подтверждения этому в суд не представлено.

Ссылаясь на положения статей 77 и 80 Семейного кодекса Украины, суд указал, что при отсутствии достоверных данных о доходах плательщика алиментов их целесообразно определять в твёрдой денежной сумме.

Определяя размер алиментов, суд учёл совокупность обстоятельств дела. В частности, что истец получает пенсию по инвалидности, имеет недвижимое имущество, получала средства от продажи автомобилей и социальные выплаты, а также пояснения истца о помощи со стороны совершеннолетних детей и матери. В то же время официальные доходы ответчика отсутствуют, а сведения об иных источниках его доходов надлежащими доказательствами не подтверждены.

При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу, что обоснованным является определение алиментов именно в том размере, который признал ответчик, — 3328 грн ежемесячно. Суд отметил, что эта сумма соответствует одному прожиточному минимуму для трудоспособного лица.

Суд постановил взыскивать с ответчика в пользу истца алименты на её содержание в твёрдой денежной сумме 3328 грн ежемесячно на период установленной инвалидности. Взыскание алиментов начато с 10 декабря 2025 года — даты обращения с иском, определённой судом в резолютивной части решения.

Отдельно суд указал, что в соответствии со статьёй 82 Семейного кодекса Украины право на содержание прекращается в случае восстановления трудоспособности получателя алиментов либо регистрации им нового брака. Кроме того, право на алименты может быть прекращено по решению суда, если будет установлено, что получатель больше не нуждается в материальной помощи либо плательщик не имеет возможности её предоставлять.

Что касается заявленных расходов на профессиональную правовую помощь в сумме 50 тыс. грн, суд пришёл к выводу об отсутствии надлежащих доказательств их фактического несения. Суд обратил внимание, что доказательства оплаты услуг не представлены, а часть заявленных услуг не подтверждается материалами дела. Кроме того, адвокаты, с которыми были заключены договоры, участия в рассмотрении дела не принимали. В связи с этим в возмещении расходов на правовую помощь было отказано.

В итоге суд частично удовлетворил иск и присудил алименты на содержание бывшей жены в твёрдой денежной сумме 3328 грн ежемесячно, отказав во взыскании алиментов в доле от доходов ответчика и в остальной части заявленных требований.

Судебно-юридическая газета

