Верховный Суд объяснил, влияет ли признание нормативного акта недействительным на ранее возникшие обязательства

КАС ВС рассмотрел спор по поводу правовых последствий признания судом недействительной нормы нормативно-правового акта и его влияния на обязательства, возникшие в период действия такой нормы.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел спор между ООО и НКРЭКУ относительно правомерности распоряжения Регулятора об устранении нарушений лицензионных условий.

Ключевым вопросом в деле № 380/4648/25 стало определение правовых последствий признания судом противоправной и недействующей нормы нормативно-правового акта и её влияния на обязательства, возникшие в период действия такой нормы.

Обстоятельства дела

ООО обжаловало распоряжение НКРЭКУ от 25 февраля 2025 года №22-р, которым Регулятор обязал общество устранить нарушения лицензионных условий путём исполнения договора купли-продажи электрической энергии по «зелёному» тарифу, заключённого с ГП «Гарантированный покупатель», и осуществить расчёты по возмещению части стоимости урегулирования небаланса электрической энергии.

Основанием для принятия распоряжения стал акт плановой проверки, которым НКРЭКУ установила наличие задолженности общества перед ГП «Гарантированный покупатель» в сумме 9,941 млн грн по возмещению части стоимости урегулирования небаланса электрической энергии.

Истец утверждал, что не подписал акты приёма-передачи и не уплатил соответствующие суммы, поскольку они были рассчитаны с применением формулы, предусмотренной пунктом 9.3 главы 9 Порядка покупки гарантированным покупателем электрической энергии, которая впоследствии была признана Верховным Судом противоправной и недействующей по делу №640/4069/21. По мнению общества, после такого судебного решения ГП «Гарантированный покупатель» должно было осуществить корректировку соответствующих расчётов.

НКРЭКУ, в свою очередь, указывала, что спорные обязательства возникли в период, когда соответствующая норма оставалась действующей, а потому общество было обязано выполнить условия договора и возместить часть стоимости урегулирования небаланса.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Суд исходил из того, что признание пункта 9.3 главы 9 Порядка недействующим не влияет на правоотношения и обязательства, возникшие в период его действия.

Восьмой апелляционный административный суд отменил это решение и удовлетворил иск. Апелляционный суд счёл, что после признания спорной нормы противоправной и недействующей её применение для определения размера части возмещения стоимости урегулирования небаланса является невозможным. Суд также обратил внимание, что ГП «Гарантированный покупатель» в дальнейшем не использовало спорную формулу и имело возможность осуществить корректировку расчётов.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что ключевым вопросом в деле является определение последствий признания нормативно-правового акта противоправным и недействующим для правоотношений, возникших в период его действия.

Суд напомнил, что в соответствии со статьёй 58 Конституции Украины нормативно-правовые акты не имеют обратной силы во времени, а согласно части второй статьи 265 КАС Украины нормативно-правовой акт утрачивает силу с момента вступления в законную силу соответствующего судебного решения.

Верховный Суд подтвердил ранее сформированную правовую позицию, согласно которой признание нормативно-правового акта противоправным и недействующим не означает автоматического прекращения или пересмотра правовых последствий, возникших в период его действия. Такое решение прекращает действие акта на будущее, но не распространяется ретроспективно на уже существующие правоотношения, если иное прямо не установлено законом или судебным решением.

Суд обратил внимание, что спорные обязательства общества по возмещению части стоимости урегулирования небаланса возникли в период с февраля по август 2022 года, когда пункт 9.3 главы 9 Порядка в редакции постановления НКРЭКУ №46 оставался действующим и подлежал применению.

Верховный Суд также подчеркнул, что оспариваемым распоряжением НКРЭКУ не создавала новых имущественных обязательств для истца и не применяла формулу, которая впоследствии была признана недействующей. Регулятор лишь констатировал факт невыполнения лицензиатом уже существующих обязательств по договору с ГП «Гарантированный покупатель» и применил предусмотренные законом меры реагирования на нарушение лицензионных условий.

Кроме того, Верховный Суд подчеркнул, что само по себе обжалование нормативно-правового акта или ожидание его возможной отмены не освобождает участника рынка электрической энергии от обязанности выполнять действующие на тот момент правила и договорные обязательства. Участник рынка не наделён правом самостоятельно отказываться от выполнения требований нормативного регулирования лишь из-за несогласия с ними или вследствие их судебного обжалования.

Суд также отметил, что вопросы правильности расчёта спорной задолженности, объёма соответствующих сумм или оснований для их корректировки имеют гражданско-правовую природу и могут быть предметом отдельного спора между сторонами договора, однако не входят в предмет данного административного производства.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Верховный Суд удовлетворил жалобу НКРЭКУ, отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с даты его принятия и не подлежит обжалованию.

