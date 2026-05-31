Тариф на электроэнергию с июня: сколько будут платить украинцы за свет

Изменится ли тариф на свет с 1 июня.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам пока не стоит ожидать изменений стоимости электроэнергии. Начиная с июня, бытовые потребители и дальше будут платить за электроэнергию по действующей ставке — 4,32 грн за киловатт-час.

Правительство продолжило действие фиксированной цены на электроэнергию для населения. Соответствующее решение Кабинета Министров предусматривает сохранение нынешнего тарифа, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года.

Отдельные условия будут действовать для потребителей, использующих электроотопление, а также для жилых домов, не подключенных к газовым сетям. Для них в период отопительного сезона — с 1 октября по 30 апреля — будет применяться пониженная цена электроэнергии.

За потребление до 2 000 кВтч в месяц тариф будет составлять 2,64 грн за кВтч, а за объемы сверх установленного лимита — 4,32 грн за кВтч.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.