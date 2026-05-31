  1. В Украине

Тариф на электроэнергию с июня: сколько будут платить украинцы за свет

09:06, 31 мая 2026
Изменится ли тариф на свет с 1 июня.
Украинцам пока не стоит ожидать изменений стоимости электроэнергии. Начиная с июня, бытовые потребители и дальше будут платить за электроэнергию по действующей ставке — 4,32 грн за киловатт-час.

Правительство продолжило действие фиксированной цены на электроэнергию для населения. Соответствующее решение Кабинета Министров предусматривает сохранение нынешнего тарифа, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года.

Отдельные условия будут действовать для потребителей, использующих электроотопление, а также для жилых домов, не подключенных к газовым сетям. Для них в период отопительного сезона — с 1 октября по 30 апреля — будет применяться пониженная цена электроэнергии.

За потребление до 2 000 кВтч в месяц тариф будет составлять 2,64 грн за кВтч, а за объемы сверх установленного лимита — 4,32 грн за кВтч.

