Суд приостановил строительство гигантского дата-центра Google в США из-за экологических рисков

Экологи требуют более полной оценки воздействия объекта на окружающую среду, а задержка может стоить застройщику миллионы долларов.

Масштабный проект строительства дата-центра Google в штате Миннесота был приостановлен еще до начала строительных работ.

Как сообщает The Minnesota Star Tribune, судья временно запретил выполнение работ на запланированном комплексе площадью почти 500 акров рядом с городом Пайн-Айленд. Причиной стали претензии критиков, утверждающих, что проект не прошел достаточную экологическую экспертизу.

Судья окружного суда округа Гудхью Патрик Бирен 29 мая выдал временный запрет, остановив реализацию Project Skyway — дата-центра, запланированного примерно в 29 километрах к северу от города Рочестер.

Решение было принято после того, как Миннесотский центр экологической защиты (MCEA) подал иск. Организация утверждает, что власти Пайн-Айленда использовали упрощенную процедуру экологической оценки, которая не в полной мере учитывает потенциальное воздействие проекта.

«Нам нужно больше знать о том, что происходило за кулисами, потому что эта экологическая оценка была слишком расплывчатой», — заявила ведущий юрист MCEA Джой Андерсон.

Экологи также утверждают, что участок был представлен как будущий технологический центр, хотя городские власти и девелоперская компания Ryan Cos. знали, что его будет использовать Google.

Задержка может оказаться дорогостоящей. По словам представителей Ryan Cos., выступавших в суде, перенос начала строительства, запланированного на июль, может стоить компании до 5 миллионов долларов на время судебного разбирательства.

Наибольшую обеспокоенность вызывает энергопотребление объекта. Дата-центр может потреблять до 2700 мегаватт электроэнергии. При этом власти Пайн-Айленда утверждают, что реализация проекта не приведет к росту тарифов для местных жителей.

Временный судебный запрет сохраняет статус-кво на время рассмотрения иска и анализа запрашиваемых документов. Это дает противникам проекта возможность добиваться более детальной экологической оценки до начала строительства.

Google и сторонники проекта подчеркивают запланированные меры по снижению воздействия на окружающую среду. По данным The Minnesota Star Tribune, компания заявила о поддержке расширения системы чистой энергетики Миннесоты через энергокомпанию Xcel Energy, включая 1400 мегаватт ветровой генерации и еще 200 мегаватт солнечной энергии.

Власти города и застройщики также утверждают, что проект превысит местные требования по зеленым зонам и принесет региону десятки миллионов долларов дохода.

Однако экологи настаивают, что проект такого масштаба требует более тщательной проверки и юридического закрепления экологических обязательств Google.

«Это будет действительно огромный объект. Нам критически важно знать, что произойдет, когда будет построен комплекс мощностью 2700 мегаватт», — заявила Джой Андерсон.

