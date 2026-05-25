Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Источник фото: depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После запуска системы верификации государственных выплат органы соцзащиты получили значительно более широкий доступ к информации об имущественном состоянии граждан. Речь идет не только об официальных доходах, но и о покупках, движении средств на счетах, приобретении автомобилей, недвижимости или валютных операциях.

На практике это привело к большому количеству споров относительно прекращения субсидий, помощи ВПЛ и выплат малообеспеченным семьям. Суды все чаще анализируют пределы такого контроля и определяют, когда государство действительно имеет право требовать возврата средств.

Как соцзащита проверяет покупки

Основой для проверок стал Закон Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат». Целью этого Закона является повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Фактически Закон «О верификации и мониторинге государственных выплат» создал отдельную систему финансового мониторинга получателей соцвыплат. Закон прямо предусматривает возможность получения информации не только из государственных реестров, но и от банков, Пенсионного фонда, ГНС, Госпогранслужбы и других органов.

Кроме того, закон позволяет проводить сразу три вида проверок: превентивную — еще при обращении за помощью, текущую — во время получения выплат, и ретроспективную — уже после завершения выплат за предыдущие годы. То есть проверка может состояться даже после того, как человек перестал получать помощь.

Отдельно закон предусматривает, что органы соцзащиты могут получать рекомендации Минфина относительно дополнительной проверки или прекращения выплат, а в случае выявления недостоверных данных — требовать возврата средств в судебном порядке.

В рамках верификации органы могут получать и сопоставлять информацию о:

приобретении транспортных средств;

приобретении недвижимости;

значительных финансовых операциях;

операциях с иностранной валютой;

покупки товаров или оплату услуг сверх установленного порога;

наличии депозитов и банковских счетов.

Отдельно вопрос контроля имущественного состояния регулируется подзаконными актами Кабинета Министров Украины. В частности, Положение о порядке назначения жилищных субсидий предусматривает, что субсидия не назначается, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением совершил единовременную покупку товара, оплату услуги или финансовую операцию на сумму свыше 50 тысяч гривен.

Подобные критерии применяются и при назначении отдельных видов помощи малообеспеченным семьям и внутренне перемещенным лицам.

Проблемы правоприменения

1) Автоматические выводы системы

На практике органы соцзащиты нередко воспринимают любое крупное движение средств как подтверждение «скрытых доходов».

Однако суды обращают внимание: банковская операция не всегда означает доход.

Например, это могут быть:

возврат долга;

помощь от родственников;

техническая конвертация валюты;

кредитные средства;

перевод между собственными счетами.

Именно из-за этого возникает значительное количество судебных споров.

2) Формальный подход к верификации

На практике система часто не анализирует природу средств, а реагирует лишь на сам факт крупной операции. В результате люди могут потерять выплаты даже из-за кредитных средств, помощи родственников или технических банковских операций.

Еще одна проблема — сложность самих правил. Получатели помощи часто не понимают, какие именно покупки или операции они должны декларировать.

Из-за этого суды все чаще проверяют не только формальное нарушение, но и то, были ли действия человека действительно недобросовестными.

Так, в 2026 году по делу № 169/1/26 суд отказал Пенсионному фонду во взыскании субсидии, поскольку техническая конвертация средств банком не была признана «покупкой валюты» в понимании правил получения субсидий. Суд также учел отсутствие недобросовестности со стороны получательницы.

В деле № 154/943/26 суд рассматривал дело о возврате субсидии из-за пребывания лица за границей более 60 дней. Суд подтвердил право органов соцзащиты учитывать результаты верификации, но отдельно анализировал добросовестность получателя и фактические обстоятельства дела.

Для споров относительно верификации и прекращения соцвыплат важное значение имеет сформированный Верховным Судом подход о приоритете реальной защиты социальных прав над формальным подходом государственных органов. Так, в постановлениях от 19 февраля 2026 года по делу № 240/22402/24 и от 28 октября 2025 года по делу № 380/7706/22 Верховный Суд подчеркнул: государство не может перекладывать последствия собственного бездействия или формального администрирования на получателя социальных выплат, а целью судебной защиты является фактическое восстановление права лица на надлежащее социальное обеспечение, а не только формальное соблюдение процедур.

Подход ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека рассматривает социальные выплаты как имущественное право в понимании статьи 1 Первого протокола к Конвенции.

Например, в деле Stec and Others v. the United Kingdom Суд фактически подтвердил, что вмешательство государства в право на социальные выплаты должно быть законным, предсказуемым и пропорциональным.

Именно на эти подходы все чаще ссылаются украинские суды в спорах о возврате излишне выплаченной помощи.

Итак, подытожим, что украинская система соцзащиты постепенно переходит к модели цифровой верификации имущественного состояния граждан. Крупные покупки и банковские операции уже фактически стали одним из критериев проверки права на социальную помощь.

В то же время судебная практика показывает, что автоматический сигнал системы не является достаточным основанием для прекращения выплат или взыскания средств. Верховный Суд все чаще требует от органов соцзащиты доказывать недобросовестность получателя и реальное влияние конкретных операций на право на помощь.

Читайте дополнительно материал «Судебно-юридической газеты» о том, нужно ли сообщать Пенсионному фонду об изменении места своего проживания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.