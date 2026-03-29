Пенсионерка уехала за границу на лечение и получала субсидию — суд обязал вернуть деньги

Женщина не сообщила о пребывании за пределами Украины более 60 дней, что повлияло на право на выплаты.

Пенсионный фонд обратился в суд с требованием взыскать с пенсионерки более 8 тысяч гривен жилищной субсидии, считая эти средства излишне выплаченными из-за ее пребывания за пределами Украины сверх установленного срока. Женщина поясняла, что выехала за границу для лечения и не имела возможности уведомить об этом уполномоченные органы. Суд пришел к выводу об обоснованности иска.

Обстоятельства дела №154/943/26

В Владимирский городской суд Волынской области обратилось Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области с иском о взыскании излишне выплаченной жилищной субсидии.

Истец указал, что ответчица получала субсидию с октября 2024 года. Вместе с тем по результатам верификации было установлено, что она находилась за границей более 60 дней на день обращения за назначением субсидии.

По данным Государственной пограничной службы, ответчица выехала из Украины в феврале 2024 года и не уведомила орган, назначающий субсидию, об изменении обстоятельств. Это повлияло на ее право на получение помощи и привело к излишней выплате средств в размере 8575 грн за период с октября 2024 года по январь 2025 года.

Несмотря на письменные уведомления о необходимости возврата средств, в добровольном порядке сумма возвращена не была, в связи с чем Пенсионный фонд обратился в суд.

Ответчица в письменных пояснениях указала, что является пенсионеркой, имеет тяжелое онкологическое заболевание и проходила лечение за границей. Она подчеркнула, что использовала субсидию исключительно для оплаты жилищно-коммунальных услуг и находится в сложном материальном положении.

Правовая оценка суда

Суд исходил из того, что жилищная субсидия является адресной государственной помощью, предоставляемой при соблюдении установленных критериев.

В соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий (постановление Кабинета Министров Украины №848), субсидия не назначается, если лицо находится за границей более 60 дней.

Также закон возлагает на получателя обязанность предоставлять достоверные сведения и сообщать об обстоятельствах, влияющих на право на помощь.

Суд установил, что ответчица не уведомила о своем пребывании за пределами Украины, что повлияло на право на назначение субсидии и привело к ее излишней выплате.

Ссылки на состояние здоровья, возраст и сложное материальное положение суд не признал основанием для освобождения от обязанности возврата средств, поскольку эти обстоятельства не отменяют требований законодательства о предоставлении достоверной информации.

Кроме того, суд применил положения статьи 1212 Гражданского кодекса Украины об обязанности возврата неосновательно приобретенного имущества.

Решение суда

Владимирский городской суд Волынской области:

удовлетворил иск Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области;

взыскал с ответчицы 8575 грн излишне выплаченной жилищной субсидии;

взыскал судебный сбор в соответствии с резолютивной частью решения в размере 2622,40 грн.

