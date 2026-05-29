Зарплаты в Украине: кто зарабатывает 77 тысяч гривен, а кто — менее 20

В апреле 2026 года средняя заработная плата штатных работников в Украине выросла на 0,5% по сравнению с мартом и составила 30 515 грн.

Средняя заработная плата штатных работников Украины в апреле выросла на 0,5% по сравнению с мартом 2026 года и составила 30 515 грн. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

По регионам самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в городе Киеве — 48 003 грн. Далее следует Киевская область с показателем 30 584 грн.

Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Кировоградской области — 21 199 грн и Черновицкой области — 21 687 грн.

По видам экономической деятельности самый высокий уровень оплаты труда наблюдается в сфере информации и телекоммуникаций — 77 861 грн. Самые низкие показатели — в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха, где средняя зарплата составляет 19 855 грн.

По состоянию на 1 мая 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составляла 3,7 млрд грн.

