В Украине отменили НДС на поставку наземных дронов и роботизированных комплексов для ВСУ

16:14, 29 мая 2026
Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от НДС поставки наземных роботизированных комплексов и наземных беспилотных систем для нужд сил обороны Украины.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает от НДС поставки наземных роботизированных комплексов и наземных беспилотных систем для нужд Сил обороны Украины №4894-IX (законопроект №15259).

В пояснительной записке к закону отмечается, что нехватка наземных роботизированных комплексов существенно снижает боевые возможности украинских подразделений. 

Это решение должно ускорить поставки наземных дронов для ВСУ, которые используются для транспортировки боеприпасов, эвакуации раненых, разведки и выполнения инженерных задач в зоне боевых действий.

Напомним, 28 мая Верховная Рада приняла закон №15259, направленный на усиление обеспечения Сил обороны наземными беспилотными системами для транспортировки боеприпасов, эвакуации раненых и ведения разведки.

Как писала «Судебно-юридическая газета», закон предусматривает дополнение подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины новым пунктом, которым устанавливается, что временно, до прекращения или отмены военного положения, освобождаются от НДС операции по поставке на таможенной территории Украины наземных беспилотных систем.

Льгота будет применяться к технике, классифицируемой в товарных группах 84, 85, 87, 90, 93 согласно УКТ ВЭД, при соблюдении определённых критериев.

В частности, освобождение от НДС будет действовать в случаях, когда:

  • поставка осуществляется по государственным контрактам (договорам) оборонных закупок;
  • конечным получателем являются определённые субъекты сектора безопасности и обороны — среди них Министерство обороны Украины, Вооружённые силы Украины, другие воинские формирования, правоохранительные органы, добровольческие формирования территориальных общин, а также другие структуры, привлечённые к обеспечению национальной безопасности и отражению вооружённой агрессии Российской Федерации.

Также к кругу получателей могут относиться предприятия, являющиеся исполнителями или соисполнителями государственных оборонных контрактов.

