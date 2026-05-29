Военный просил об увольнении, но получил отказ: что не устроило часть в документах о детях и какое решение принял суд

Рапорт военнослужащего с полным пакетом доказательств отклонили из-за «отсутствия подтверждения проживания детей».

Николаевский окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску военнослужащего к воинской части о признании отказа в увольнении противоправным.

Обстоятельства дела №400/13181/25

Истец, проходящий военную службу по призыву во время мобилизации, обратился в воинскую часть с рапортом об увольнении со службы на основании подпункта «г» пункта 2 части четвертой и пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в связи с семейными обстоятельствами — содержанием на его иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет.

К рапорту истец приложил свидетельства о рождении детей от 5.11.2025, 5.05.2023 и 3.07.2019, свидетельство о браке, решение суда о расторжении брака, решение суда о взыскании алиментов, свидетельство о браке, решение суда о расторжении брака, решение суда о начислении алиментов, справку об отсутствии задолженности по уплате алиментов, справку о наличии (отсутствии) задолженности по уплате алиментов, выписку из Единого реестра должников на имя истца, о том, что данные истца отсутствуют в Едином реестре должников.

Воинская часть в письме-отказе от 26 ноября 2025 года № 8524/р отказала в увольнении, сославшись на то, что не подтверждено проживание третьего ребенка вместе с отцом, и потребовала предоставить решение суда или органа опеки об определении места проживания детей либо письменный договор между родителями.

Что решил суд

Суд удовлетворил иск полностью.

Признал противоправным отказ воинской части в увольнении истца с военной службы на основании подпункта «г» пункта 2 части четвертой и пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Обязал воинскую часть повторно рассмотреть рапорт истца и принять решение (приказ) об увольнении его с военной службы на основании указанных норм в связи с семейными обстоятельствами — содержанием на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Суд указал, что Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» требует факта содержания трех и более детей, а не обязательного совместного проживания с ними. Требования подзаконных актов относительно дополнительных документов о месте проживания детей противоречат нормам закона. Истец предоставил достаточные доказательства отсутствия задолженности по уплате алиментов.

Решение может быть обжаловано в Пятом апелляционном административном суде в течение тридцати дней со дня его оглашения.

