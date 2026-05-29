Школьные столовые обновят в 15 областях: Кабмин направил 350 млн грн

Кабинет Министров направил еще 350 млн грн на модернизацию школьных столовых, завершив распределение государственной субвенции на развитие системы питания в учебных заведениях.

Кабинет Министров продолжает обновление школьной инфраструктуры и внедрение современной системы питания в учебных заведениях.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, на модернизацию школьных столовых дополнительно направлено 350 млн грн. Это четвёртый и завершающий этап распределения государственной субвенции.

«350 млн. выделяем на проекты модернизации школьных столовых. Это уже четвертое и окончательное разделение государственной субвенции. В общей сложности на 1 млрд грн профинансируем 73 проекта в 15 областях», — отметила она.

По словам главы правительства, отбор проектов проходил через цифровые системы DREAM и АИКОМ, которые автоматически формировали рейтинг заявок в соответствии с определенными критериями приоритетности.

Окончательное распределение средств утвердила комиссия Министерства образования и науки с участием независимых экспертов, среди которых представители Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине.

