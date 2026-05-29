Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство заместителя Генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко о временном отстранении судьи Верховного Суда Игоря Железного от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

В ходатайстве САП просит временно отстранить судью Верховного Суда от осуществления правосудия сроком на два месяца в связи с привлечением к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Национальным антикоррупционным бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, которое выделено из более широкого расследования, касающегося коррупционных схем в судебной системе с участием других должностных лиц.

Согласно материалам ходатайства, судья Большой Палаты Верховного Суда якобы получил неправомерную выгоду в особо крупном размере за принятие решения по делу, связанному с корпоративным спором.

В частности, в ходатайстве указывается на осуществление судьей влияния на результаты рассмотрения кассационной жалобы относительно отмены решения апелляционного хозяйственного суда и последующего пересмотра решений судов низших инстанций.

Кроме того, в материалах ходатайства упоминаются и другие эпизоды возможной передачи неправомерной выгоды, которые, по данным следствия, происходили в 2023–2024 годах.

К ходатайству стороной обвинения приобщен значительный объем доказательств, в частности:

протоколы негласных следственных (розыскных) действий;

материалы аудио- и видеоконтроля;

протоколы обысков;

показания свидетелей;

сообщение о подозрении и определение о применении меры пресечения.

Позиция обвинения

Прокурор САП во время рассмотрения ходатайства привел обстоятельства, которые, по его убеждению, подтверждают обоснованность подозрения.

В частности, речь идет о получении неправомерной выгоды за принятие решения в интересах отдельных лиц и компаний. По расчетам обвинения, сумма неправомерной выгоды составляла эквивалент более 1 000 000 гривен (по курсу на момент событий).

Прокурор подчеркнул, что в случае продолжения осуществления судьей правосудия существуют существенные риски, в частности:

уничтожения или подделки документов;

влияния на свидетелей;

согласования позиций с другими фигурантами дела.

Как отметил прокурор САП, обоснованность подозрения уже проверялась судом на предыдущей стадии — судье была избрана мера пресечения в виде залога.

Позиция защиты

Во время заседания судья Игорь Железный и его защитник акцентировали внимание на недостаточном качестве досудебного расследования. Защита отметила, что на протяжении трех лет после обнаружения средств следствие не провело ряда очевидных следственных действий: не допросило всех ключевых свидетелей, не получило данные о движении средств и телефонных соединениях, не истребовало видеозаписи с камер наблюдения. «Вместо этого, каким образом прошло три года, мы не знаем, что делал орган досудебного расследования», — подчеркнул защитник.

Особое внимание судья уделил объяснению происхождения средств. По его словам, 10 тысяч долларов США были переданы ему бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым по просьбе последнего для помощи военнослужащим одной из военных частей территориальной обороны Николаевской области. Игорь Железный подчеркнул, что средства предназначались именно для ВСУ, а часть помощи передавалась официально через бухгалтерию.

Относительно встречи с экс-главой ВС, зафиксированной протоколом НСРД, судья заявил, что это была случайная встреча с человеком, к которому он испытывал глубокое уважение, и в разговоре не было никаких намеков на неправомерную выгоду.

Решение ВСП

Заслушав стороны, Высший совет правосудия принял решение удовлетворить ходатайство заместителя Генерального прокурора — руководителя САП — частично и временно отстранить судью Верховного Суда от осуществления правосудия в рамках уголовного производства по привлечению к уголовной ответственности.

