Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя розглянула клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка про тимчасове відсторонення судді Верховного Суду Ігоря Желєзного від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності.

У клопотанні САП просить тимчасово відсторонити суддю Верховного Суду від здійснення правосуддя строком на два місяці у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Національним антикорупційним бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке виділено з ширшого розслідування, яке стосується корупційних схем у судовій системі за участі інших посадових осіб.

Відповідно до матеріалів клопотання суддя Великої Палати Верховного Суду, нібито отримав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за ухвалення рішення у справі, пов’язаній із корпоративним спором.

Зокрема, у клопотанні зазначається про здійснення впливу суддею на результати розгляду касаційної скарги щодо скасування рішення апеляційного господарського суду та подальшого перегляду рішень судів нижчих інстанцій.

Окрім цього, у матеріалах клопотання згадуються й інші епізоди можливої передачі неправомірної вигоди, які, за даними слідства, відбувалися у 2023–2024 роках.

До клопотання стороною обвинувачення долучено значний обсяг доказів, зокрема:

• протоколи негласних слідчих (розшукових) дій;

• матеріали аудіо- та відеоконтролю;

• протоколи обшуків;

• показання свідків;

• повідомлення про підозру та ухвалу про застосування запобіжного заходу.

Позиція обвинувачення

Прокурор САП під час розгляду клопотання навів обставини, які, на його переконання, підтверджують обґрунтованість підозри.

Зокрема, йдеться про одержання неправомірної вигоди за ухвалення рішення в інтересах окремих осіб та компаній. За розрахунками обвинувачення, сума неправомірної вигоди становила еквівалент понад 1 000 000 гривень (за курсом на момент подій).

Прокурор наголосив, що у разі продовження здійснення суддею правосуддя існують суттєві ризики, зокрема:

• знищення або підробки документів;

• впливу на свідків;

• узгодження позицій з іншими фігурантами справи.

Як зауважив прокурор САП, обґрунтованість підозри вже перевірялася судом на попередній стадії — судді було обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Позиція захисту

Під час засідання суддя Ігор Желєзний та його захисник акцентували увагу на недостатній якості досудового розслідування. Захист зазначив, що протягом трьох років після виявлення коштів слідство не провело низки очевидних слідчих дій: не допитало всіх ключових свідків, не отримало дані про рух коштів та телефонні з’єднання, не витребувало відеозаписи з камер спостереження. «Натомість, яким чином пройшло три роки, ми не знаємо, що робив орган досудового розслідування», — підкреслив захисник.

Особливу увагу суддя приділив поясненню походження коштів. За його словами, 10 тисяч доларів США були передані йому колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим на прохання останнього для допомоги військовослужбовцям однієї з військових частин територіальної оборони Миколаївської області. Ігор Желєзний наголосив, що кошти призначалися саме для ЗСУ, а частина допомоги передавалася офіційно через бухгалтерію. Щодо зустрічі з екс-головою ВС , зафіксованої протоколом НСРД, суддя заявив, що це була випадкова зустріч з людиною, до якої він відчував глибоку повагу, і в розмові не було жодних натяків на неправомірну вигоду.

Рішення ВРП

Заслухавши сторони, Вища Рада правосуддя прийняла рішення задовольнити клопотання заступника Генерального прокурора — керівника САП — частково та тимчасово відсторонити суддю Верховного Суду від здійснення правосуддя у межах кримінального провадження щодо притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю ВП ВС Жанну Єленіну на час досудового розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.