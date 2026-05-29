Чи є провина батьків у конфлікті між однокласниками: апеляційний суд дав чітку відповідь

16:35, 29 травня 2026
Апеляційний суд визнав: конфлікт між школярами сам по собі не є підставою для покарання батьків.
Конфлікти між школярами нерідко завершуються викликом поліції та складанням адміністративних матеріалів щодо батьків. Водночас суди дедалі частіше наголошують: сам факт такої ситуації ще не означає, що дорослі неналежно виконують свої обов’язки.

Саме до такого висновку дійшов Хмельницький апеляційний суд у справі, де після шкільного інциденту матір одного з учнів намагалися притягнути до адміністративної відповідальності за нібито ухилення від виховання дитини.

Обставини справи №686/4388/26

За матеріалами справи, у січні 2026 року в одній із гімназій Хмельницького між учнями шостого класу виник конфлікт, під час якого один із хлопців штовхав іншого та висловлювався нецензурною лайкою. Після інциденту працівники поліції склали щодо матері школяра адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 КУпАП.

Дослідивши письмові докази, Хмельницький міськрайонний суд дійшов висновку про винуватість жінки в ухиленні від виконання батьківських обов’язків щодо виховання малолітнього сина. Водночас, визнавши правопорушення малозначним, суд звільнив її від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням, та закрив провадження у справі.

Адвокат жінки подала апеляційну скаргу, у якій просила скасувати постанову місцевого суду та закрити провадження через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Апелянтка зазначила, що мати належно виконує свої батьківські обов’язки, приділяє увагу вихованню сина, підтримує постійний зв’язок із навчальним закладом і класним керівником, систематично відвідує батьківські збори. На підтвердження цього сторона захисту надала характеристику зі школи.

Захисник також звернула увагу на пояснення хлопчика щодо обставин конфлікту. За його словами, поведінка стала реакцією на образливі та нецензурні висловлювання однокласника на адресу його матері.

Що вирішила апеляція

Апеляційний суд погодився з доводами захисту про те, що жінка належним чином займається вихованням сина. Суд зазначив, що для притягнення до відповідальності за частиною 1 статті 184 КУпАП необхідно встановити систематичне невиконання батьківських обов’язків. Однак матеріали справи не містять доказів, які б свідчили про неналежне виховання дитини з боку матері чи про систематичний характер таких дій.

Крім того, апеляційний суд вказав, що у протоколі про адміністративне правопорушення не конкретизовано, у чому саме полягало ухилення матері від виконання батьківських обов’язків, а наведені в ньому обставини суперечили іншим доказам.

Оцінюючи обставини справи, апеляційний суд зауважив, що поведінка підлітка була реакцією на нецензурні образи на адресу його матері та відбувалася на тлі тривалого конфлікту між учнями. Суд також врахував, що раніше однокласник заподіяв хлопцеві тілесні ушкодження, що могло вплинути на його емоційний стан.

«Апеляційний суд вважає, що сам по собі факт конфліктної поведінки малолітнього не може автоматично свідчити про ухилення матері від виконання батьківських обов`язків», – йдеться у постанові.

За результатами розгляду апеляційний суд дійшов висновку про відсутність у діях жінки складу адміністративного правопорушення, скасував постанову місцевого суду та закрив провадження у справі на підставі пункту 1 частини 1 статті 247 КУпАП.

