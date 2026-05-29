Як держслужбовці НАДС можуть оскаржити порушення своїх прав: затверджено новий порядок

16:17, 29 травня 2026
Які відомості необхідно вказати у скарзі, хто перевірятиме викладені факти та як ухвалюватиметься рішення.
Національне агентство України з питань державної служби затвердило Порядок роботи зі скаргами державних службовців апарату агентства. Документ визначає процедуру подання, розгляду та вирішення скарг у разі порушення прав держслужбовців або виникнення перешкод у реалізації цих прав.

Коли державний службовець може подати скаргу

Відповідно до затвердженого порядку, державний службовець апарату НАДС має право подати скаргу Голові НАДС або особі, яка виконує його обов’язки, протягом одного місяця з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав чи створення перешкод у їх реалізації.

Які відомості необхідно зазначити у скарзі

У скарзі необхідно зазначити дані заявника, обставини порушення прав, структурний підрозділ або посадову особу, дії чи бездіяльність яких, на думку заявника, призвели до порушення прав, а також вимогу щодо їх поновлення або усунення перешкод. За наявності можуть додаватися копії рішень та інших документів, які підтверджують викладені обставини.

Також держслужбовець може вимагати створення спеціальної комісії для перевірки фактів, викладених у скарзі. У такому разі про це необхідно окремо зазначити в тексті звернення.

Як подаватимуться та реєструватимуться скарги в НАДС

Скарга подається у письмовій формі особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення. При цьому документ не потребує погодження, візування чи інформування безпосереднього керівника або інших посадових осіб.

Організацію роботи зі скаргами забезпечуватиме Управління з питань персоналу НАДС. Реєстрація звернень здійснюватиметься відповідно до Інструкції з діловодства агентства, а строк розгляду починатиметься з дати реєстрації скарги.

Як формуватиметься комісія для перевірки фактів

У разі надходження вимоги про створення комісії керівник державної служби утворює її наказом НАДС. До складу комісії входитиме не менше трьох осіб. Серед них — представники державного службовця, визначені ним із числа працівників апарату НАДС, а також представники профспілки або представники державних службовців, обрані на загальних зборах.

Водночас до складу комісії не можуть бути включені працівники, які безпосередньо підпорядковані заявнику, або особи, дії чи бездіяльність яких оскаржуються.

Що міститиме висновок комісії

За результатами перевірки комісія готуватиме висновок, у якому зазначатиметься, чи підтвердилися факти порушення прав держслужбовця або створення перешкод у їх реалізації.

Якщо такі порушення встановлено, у висновку мають бути наведені відповідні обґрунтування з посиланням на законодавство та рекомендації щодо відновлення порушених прав чи усунення перешкод.

Висновок комісії матиме рекомендаційний характер і розглядатиметься керівником державної служби під час ухвалення рішення за скаргою.

У які строки НАДС має надати відповідь на скаргу

Згідно з документом, керівник державної служби зобов’язаний не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь.

Якщо буде встановлено порушення прав або перешкоди в їх реалізації, керівник має невідкладно вжити заходів для їх усунення.

Чи можна оскаржити рішення керівника державної служби

Порядок також нагадує, що у разі неотримання обґрунтованої відповіді у встановлений строк або незгоди з рішенням керівника державної служби держслужбовець має право звернутися зі скаргою до суду.

