В Україні скасували ПДВ на постачання наземних дронів та роботизованих комплексів для ЗСУ

16:14, 29 травня 2026
Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів і наземних безпілотних систем для потреб Сил оборони України.
Фото: DevDroid
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів та наземних безпілотних систем для потреб Сил оборони України №4894-IX (законопроєкт №15259).

У пояснювальній записці до закону наголошується, що нестача наземних роботизованих комплексів суттєво знижує бойові можливості українських підрозділів. 

Це рішення має пришвидшити постачання наземних дронів для ЗСУ, які використовують для транспортування боєприпасів, евакуації поранених, розвідки та виконання інженерних завдань у зоні бойових дій.

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада ухвалила закон № 15259, який спрямований на посилення забезпечення Сил оборони наземними безпілотними системами для транспортування боєприпасів, евакуації поранених та ведення розвідки. 

Як писала «Судово-юридична газета», закон передбачає доповнення підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України новим пунктом, яким встановлюється, що тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, звільняються від ПДВ операції з постачання на митній території України наземних безпілотних систем.

Пільга застосовуватиметься до техніки, яка класифікується у товарних групах 84, 85, 87, 90, 93 згідно з УКТ ЗЕД, за умови дотримання визначених критеріїв.

Зокрема, звільнення від ПДВ діятиме у випадках, коли:

  • постачання здійснюється за державними контрактами (договорами) оборонних закупівель;
  • кінцевим отримувачем є визначені суб’єкти сектору безпеки та оборони — серед них Міністерство оборони України, Збройні Сили України, інші військові формування, правоохоронні органи, добровольчі формування територіальних громад, а також інші структури, залучені до забезпечення національної безпеки і відсічі збройної агресії російської федерації.

Також до кола отримувачів можуть належати підприємства, які є виконавцями або співвиконавцями державних оборонних контрактів.

