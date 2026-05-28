Постачальників наземних безпілотників для Сил оборони звільнять від ПДВ – Рада ухвалила законопроєкт

Підтримано законопроєкт, який звільняє від податку на додану вартість постачання наземних безпілотних платформ для потреб оборони.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 15259, який спрямований на посилення забезпечення Сил оборони наземними безпілотними системами для транспортування боєприпасів, евакуації поранених та ведення розвідки. Рішення підтримали 294 народні депутати.

Документ передбачає звільнення від податку на додану вартість операцій із постачання наземних безпілотних систем на територію України.

Таким чином, запроваджуються податкові умови, які мають полегшити постачання та впровадження роботизованих платформ для потреб оборони, зокрема для логістичних завдань, евакуаційних операцій і розвідувальних місій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроєкт передбачає доповнення підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України новим пунктом, яким встановлюється, що тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, звільняються від ПДВ операції з постачання на митній території України наземних безпілотних систем.

Пільга застосовуватиметься до техніки, яка класифікується у товарних групах 84, 85, 87, 90, 93 згідно з УКТ ЗЕД, за умови дотримання визначених критеріїв.

Зокрема, звільнення від ПДВ діятиме у випадках, коли:

постачання здійснюється за державними контрактами (договорами) оборонних закупівель;

кінцевим отримувачем є визначені суб’єкти сектору безпеки та оборони — серед них Міністерство оборони України, Збройні Сили України, інші військові формування, правоохоронні органи, добровольчі формування територіальних громад, а також інші структури, залучені до забезпечення національної безпеки і відсічі збройної агресії російської федерації.

Також до кола отримувачів можуть належати підприємства, які є виконавцями або співвиконавцями державних оборонних контрактів.

У разі ухвалення законопроєкту його вплив матиме передусім бюджетно-економічний та організаційний характер. Ініціатори виходять із того, що скасування ПДВ на постачання наземних роботизованих комплексів дозволить зменшити кінцеву вартість таких закупівель для держави, а отже — за ті самі бюджетні ресурси можна буде придбати більшу кількість техніки. Це має сприяти масштабуванню забезпечення підрозділів НРК, які вже застосовуються для виконання логістичних, розвідувальних та евакуаційних завдань у зоні бойових дій.

Водночас у такій моделі є і ризики. Насамперед ідеться про можливе зменшення податкових надходжень до бюджету, хоча це пояснюється оборонним характером закупівель. У ширшому контексті це впливає на загальну систему надходжень від ПДВ.

Також залишається важливим питання контролю за тим, щоб пільга застосовувалася виключно до оборонних контрактів і не виходила за межі визначеного кола отримувачів.

