Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС щодо залучення до 90 млрд євро допомоги Україні

Верховна Рада 28 травня ухвалила закон про ратифікацію Угоди про Позику на підтримку України між Україною як позичальником, Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією як кредитором.

Йдеться про законопроєкт № 0376, який внесли 27 травня, а 28 травня його розглянув Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції. Після цього документ винесли на голосування у сесійній залі парламенту.

За відповідний закон проголосували 298 народних депутатів.

Проєкт акта розроблено з метою ратифікації міжнародних договорів України щодо створення правової рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 млрд євро, в тому числі в рамках макрофінансової допомоги в рамках Позики на підтримку України.

Угодою про Позику, визначено детальні технічні, фінансові та процедурні аспекти залучення коштів у межах загальної суми до 90 млрд євро, їх розподіл на бюджетну та оборонну складові, а також механізм погашення позики (виключно за рахунок репарацій від російської федерації).

Меморандумом про взаєморозуміння, визначаються загальні аспекти отримання частини бюджетної підтримки до 8,35 млрд євро у 2026 році, зокрема строки, сума, мета допомоги, а також умови щодо впровадження заходів політики за такими трьома компонентами, як мобілізація внутрішніх доходів, сталість та ефективність державних витрат та системи управління державними фінансами.

Укладення та подальше набуття чинності Угодою про Позику і Меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволить Україні у 2026–2027 роках залучити від Європейського Союзу до 90 млрд євро фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу.

Зокрема, у межах Меморандуму про взаєморозуміння обсяг макрофінансової допомоги становитиме до 8,35 млрд євро.

Підставою для отримання допомоги є згаданий Регламент (ЄС) № 2026/467 від 24.02.2026, який запроваджує посилену співпрацю щодо започаткування Позики на підтримку України на 2026–2027 роки на загальну суму до 90 млрд євро.

У межах цього інструменту Імплементаційним рішенням Ради (ЄС) № 2026/919 від 23.04.2026 про схвалення допомоги Україні у впровадженні Стратегії фінансування України було позитивно оцінено Стратегію фінансування України на 2026 рік, а також визначено загальний обсяг підтримки на 2026 рік у розмірі до 45 млрд євро, що розподіляється на два ключові компоненти:

оборонна частина (до 28,3 млрд євро) – спрямовується на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу;

бюджетна частина (16,7 млрд євро) – спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.

Водночас рівномірний розподіл фінансування бюджетної частини здійснюється через два інструменти:

до 8,35 млрд євро надається безпосередньо як макрофінансова допомога (що є предметом зазначеного Меморандуму);

до 8,35 млрд євро – додатково через механізм Ukraine Facility.

Фінансовий механізм інструменту Позики на підтримку України базується на залученні Європейською Комісією ресурсів на міжнародних ринках капіталу. Використання найвищого кредитного рейтингу Європейського Союзу (ААА) дозволяє забезпечити залучення фінансового ресурсу на максимально сприятливих умовах. Водночас витрати на обслуговування цих запозичень (відсотки) повністю покриваються за рахунок бюджету ЄС, а погашення основної суми кредиту здійснюватиметься Україною виключно після отримання репарацій від РФ.

Відповідна допомога має юридичний статус довгострокової пільгової позики, однак фактично для Державного бюджету України вона має характер грантової підтримки, та відображатиметься як доходи державного бюджету.

