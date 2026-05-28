Рада ратифікував Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Албанією

Парламент ухвалив Закон про довгострокове співробітництво між Україною та Республікою Албанія.

Фото: armyinform.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 28 травня, Верховна Рада схвалила внесений Президентом України проєкт Закону України №0357 «Про ратифікацію Угоди про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Албанія».

Мета Закону - виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Албанія. Угода була підписана 21 січня 2025 року в м. Давосі.

Рішення Парламенту дозволить залучати допомогу протягом десятирічного терміну від Республіки Албанія у військовій, розвідувальній, фінансовій, гуманітарній та політичній сферах відповідно до зобов’язань, зокрема взятих на себе Республікою Албанія в рамках Спільної декларації про підтримку України «Спільна декларація G7». Відповідна декларація була ухвалена 12 липня 2023 року лідерами Великої Сімки – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, а також президентами Європейської Ради та Європейської Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.