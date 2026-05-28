  1. В Україні

У МЗС спростували повідомлення про виїзд посольства США з Києва

10:18, 28 травня 2026
Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності, повідомив Георгій Тихий.
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив журналістам, що інформація про нібито залишення Києва посольством США не відповідає дійсності.

«Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності», — наголосив речник МЗС.

Раніше у медіа поширили заяву головної дипломатки ЄС Каї Каллас, яка повідомила, що після погроз РФ завдати ударів по Києву всі європейські посольства залишилися у столиці, тоді як американське нібито виїхало. Згодом на сайті дипломатичної служби Євросоюзу прибрали згадки про США.

Після цього у МЗС України заявили, що така інформація не відповідає дійсності.

