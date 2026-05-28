Які умови ЄС висунув Україні для отримання 8,35 млрд євро: податки, зміни для ФОП і реформа митниці

Виплата трьох траншів фінансової допомоги Україні залежатиме від виконання масштабного пакета реформ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», на сайті Верховної Ради з’явився внесений Президентом Володимиром Зеленським проєкт закону про ратифікацію щодо меморандуму з Європейським Союзом про надання Україні фінансової допомоги.

Йдеться про законопроєкт № 0376, який 28 травня має розглянути Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції. Після цього документ планують винести на голосування у сесійній залі парламенту.

Меморандум з ЄС передбачає нові податки, зміни для ФОП і реформу митниці.

Опублікований на сайті Верховної Ради меморандум між Україною та ЄС про надання фінансової допомоги містить перелік умов, від виконання яких залежатиме отримання трьох траншів загальним обсягом до 8,35 млрд євро (орієнтовна вартість становить 3,2 мільярда євро для першого траншу, 3,7 мільярда євро для другого траншу та 1,45 мільярда свро для третього траншу).

Кожен транш може бути виплачений однією або кількома частинами. Комісія буде приймати рішення щодо суми та строків виплати кожного траншу та його частин.

Виплата траншів буде обумовлена, зокрема, і від виконання макроекономічних та структурних коригувальних заходів.

Які умови отримання траншу

УМОВИ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ПЕРШОГО ТРАНШУ

Компонент 1: Мобілізація внутрішніх доходів

Умова 1.1 Подати до Ради законопроєкт щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок, за винятком товарів, призначених для цілей безпеки та оборони.

Умова 1.2 Подати до Ради законопроєкт про запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Умова 1.3 Ухвалення Радою закону про продовження на 3 роки дії військового збору (військового податку) на рівні 5 відсотків, що забезпечить щонайменше 140 мільярдів гривень додаткових надходжень на рік.

Компонент 2: Сталість та ефективність державних витрат

Умова 1.4 Прийняття Кабінетом Міністрів постанови Уряду «Про затвердження Порядку розроблення, моніторингу та оцінки результатів реалізації стратегій, які с основою для формування пропозицій щодо публічних інвестицій» разом із відповідним планом дій, що встановлює політичну основу для розробки секторальних стратегій державних інвестицій для врахування циклу РІМ на 2027-2028 роки.

Компонент 3: Системи управління державними фінансами

Умова 1.5 Прийняти та опублікувати оновлену Стратегію управління державними фінансами (УДФ), яка визначає середньострокові пріоритети реформування та План дій щодо її впровадження за всіма основними напрямками УДФ.

Умова1.6 Подати Кабінету Міністрів новий Митний кодекс України, який сприятиме узгодженню митного законодавства з Митним кодексом ЄС (Регламент (СС) №2 952/2013).

Умова 1.7 Призначити нового постійного голову Державної митної служби.

УМОВИ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ДРУГОГО ТРАНШУ

Компонент 1: Мобілізація внутрішніх доходів

Умова 2.1 Подати до Ради пропозиції щодо внесення змін до законодавства, спрямованих на узгодження системи корпоративного оподаткування України з Статтею 4 Директиви ЄС щодо боротьби з ухиленням від сплати податків (Директива Ради (ЄС) 2016/1164).

Умова 2.2 Прийняття Радою законодавчих змін щодо запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Умова 2.3 Прийняття Радою закону щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок, за винятком товарів, призначених для цілей безпеки та оборони.

Умова 2.4 Прийняття Радою законодавства, що встановлює систему оцінки майна, що визначає інституційні ролі та обов'язки щодо оцінки майна, зміцнює механізми сертифікації та професійної підзвітності професійних оцінювачів, встановлює гармонізовані правила та процедури використання оцінок у кочових державних функціях, передбачає створення та функціонування державних реєстрів, пов'язаних з оцінкою, та встановлює перехідні положення для імплементації.

Умова 2.5 Прийняття Державною податковою службою дорожньої карти щодо покращення управління дотриманням вимог щодо ПДВ, в якій визначено кочові ризики дотримання вимог, пріоритети реформ та терміни впровадження.

Умова 2.6 Прийняття Державною податковою службою плану покращення дотримання податкового законодавства, що виявляє ключові прогалини у дотриманні податкового законодавства та передбачає заходи щодо їх усунення протягом наступного року.

Компонент 2: Сталість та ефективність державних витрат

Умова 2.7 Прийняття вторинного законодавства або методологічних рекомендацій, що уточнюють визначення інвестицій, що підпадають під дію системи управління державними інвестиціями (РІМ), та відрізняють їх від інших капітальних витрат, що застосовуватимуться, зокрема, під час підготовки Єдиного портфеля проєктів на 2027 рік.

Умова 2.8

Прийняття Кабінетом Міністрів Конвенції єдиної інформаційної екосистеми управління публічними інвестиціями, щоб забезпечити, серед іншого, інтеграцію систем та даних, пов’язаних з РІМ, з ІТ-системами Міністерства фінансів, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерства розвитку та відповідних галузевих міністерств, включаючи DREAM, Державний бюджет, LOGICA, Prozorro та систему Казначейства, серед інших. Концепція повинна включати план дій, що визначає етапи та часові рамки впровадження.

Умова 2.9

Прийняття Бюджетної декларації на 2027-2029 роки, яка повинна включати:

(і ) базовий сценарій політики на 2027-2029 роки, що відображає траєкторію основних показників доходів та видатків за незмінної політики, як це передбачено чинним законодавством. Цей сценарій також кількісно визначить розрив — або фіскальний простір - між дефіцитом за поточної політики та дефіцитом відповідно до фіскальних цілей уряду, узгоджених з персоналом МВФ;

(іі) сценарій активної політики па 2027-2029 роки, включаючи вплив усіх запланованих заходів щодо видатків і доходів, а також заходів для досягнення фіскальних цілей Уряду стосовно дефіциту та боргу сектору загального державного управління;

(iіі) розділ, що пояснює зміни макроекономічних припущень порівняно з попередньою Бюджетною декларацією та відхилення між попередніми прогнозами та останніми даними про виконання;

(іѵ) спеціальний додаток, що містить короткий виклад проєктів публічних інвестицій, відображених у середньострокових фіскальних прогнозах, відповідно до циклу РІМ.

Умова 2.10

Прийняти та опублікувати рішення Кабінету Міністрів щодо визначення сфер, цілей та строків проведення оглядів витрат державного бюджету у 2026 році, що передбачає охоплення сфер, пов’язаних із подоланням наслідків воєнних дій та забезпеченням післявоєнного відновлення, таких як житлова, регіональна та ветеранська політика. Рішенням також буде визначено вимоги до звітів про огляди витрат, які міститимуть, зокрема: не менше піж два варіанти досягнення цілі огляду витрат; пропозиції щодо оптимізації витрат державного бюджету; пропозицію щодо оптимального варіанту досягнення цілі огляду на основі порівняння варіантів, включених до звіту.

Компонент 3: Системи управління державними фінансами

Умова 2.11

Прийняття Міністерством фінансів оновленого Плану цифрового розвитку Державної митної служби України до 2030 року.

Умова 2.12

Затвердження Радою призначення трьох відсутніх експертів до складу комісії з відбору членів правління Рахункової палати України.

УМОВИ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ТРЕТЬОГО ТРАНШУ

Компонент 1: Мобілізація внутрішніх доходів

Умова 3.1 Подати до Ради пропозицію щодо закону, що запроваджує заходи щодо реформування пільгового податкового режиму, що забезпечить додаткові надходження щонайменше 70 млрд гривень на рік, зокрема:

(і) заходи з протидії ухиленню від оподаткування для запобігання штучному дробленню бізнесу з метою дотримання критеріїв перебування на пільгових режимах оподаткування;

(іі) обмеження на повторний перехід суб’єктів господарювання на спрощепу систему оподаткування після їх переходу па загальну систему оподаткування;

(iії) запровадження диференційованих ставок податку для платників податків третьої групи залежно від виду економічної діяльності; та

(iѵ) кроки щодо узгодження з Директивою Ради 2006/112/ЄС.

Умова 3.2 Прийняття Радою закону про спрощення адміністрування ПДВ для фізичних осіб-підприємців (квартальна звітність замість помісячної; щомісячні податкові накладні замість щоденних; формування попередньої податкової декларації для фізичних осіб-підприємців; спрощення розблокування податкових покладних).

Умова 3.3 Прийняття Радою змін до законодавства, спрямованих на узгодження системи корпоративного оподаткування України у відповідність до Статті 4 Директиви ЄС про боротьбу з ухиленням від сплати податків (Директива Ради (ЄС) 2016/1164).

Умова 3.4 Подати до Ради пропозиції щодо внесення змін до законодавства, спрямованих на узгодження системи оподаткування підприємств України з Директивою ЄС про боротьбу ухиленням від сплати податків (Директива Ради (CС) 2016/1164), зокрема Статті 5 (податок па приріст капіталу при виведенні активів), Статті 6 (Загальне правило боротьби зі зловживаннями), Статей 7 та 8 (Правила щодо контрольованих іноземних компаній), та Статей 9, 9а та 9b (Гібридні невідповідності).

Компонент 2: Сталість та ефективність державних витрат

Умова 3.5 У співпраці зі Світовим банком, МВФ та службами Комісії надати звіт із довгостроковими прогнозами витрат па пенсійне забезпечення на основі чинної системи та параметрів запланованої пенсійної реформи.

Умова 3.6 Подати до Ради проєкт Державного бюджету України на 2027 рік, який повинен містити пояснення того, як результати огляду витрат були враховані в бюджеті та відображені в розподілі видатків.

Умова 3.7 Розробити та представити Комісії нову Стратегію публічних закупівель (2027-2030).

Умова 3.8 Підготувати концептуальну записку щодо закону про оборонні закупівлі, який буде розроблено у 2027 році та спрямований па приведення законодавчої бази України у відповідність до асquis CC.

Компонент 3: Системи управління державними фінансами

Умова 3.9 Підготовка Державною аудиторською службою пропозиції щодо чіткого організаційного та управлінського розмежування між функціями інспекції та аудиту в структурі Державної аудиторської служби.

Умова 3.10 Створити 10 повних аудиторських комітетів відповідно до вимог законодавства у таких ключових розпорядниках бюджетних коштів: Міністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики, Міністерство цифрової трансформації, Київська, Львівська та Чернівецька обласні державі адміністрації; Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України; Фонд державного майна України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Умова 3.11 Прийняття Міністерством фінансів переглянутого національного стандарту внутрішнього аудиту, узгодженого з глобальними стандартами внутрішнього аудиту.

Умова 3.12 Прийняття Радою нового Митного кодексу України відповідно до Митного кодексу СС (Регламент (СС) №952/2013).

Умова 3.13 Затвердження технічних вимог до національних митних ІТ-систем, що забезпечують обробку митних декларацій (АES, CCI/NIS), а також до системи управління ризиками, сумісної з ІСЅ2, для інтеграції з ІТ-системами ЄС. Створення необхідних структур управління проєктами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.