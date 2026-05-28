Какие условия ЕС выдвинул Украине для получения 8,35 млрд евро: налоги, изменения для ФЛП и реформа таможни

Выплата трех траншей финансовой помощи Украине будет зависеть от выполнения масштабного пакета реформ.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», на сайте Верховной Рады появился внесенный Президентом Владимиром Зеленским проект закона о ратификации меморандума с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи.

Речь идет о законопроекте № 0376, который 28 мая должен рассмотреть Комитет Верховной Рады по вопросам европейской интеграции. После этого документ планируют вынести на голосование в сессионном зале парламента.

Меморандум с ЕС предусматривает новые налоги, изменения для ФЛП и реформу таможни.

Опубликованный на сайте Верховной Рады меморандум между Украиной и ЕС о предоставлении финансовой помощи содержит перечень условий, от выполнения которых будет зависеть получение трех траншей общим объемом до 8,35 млрд евро (ориентировочная стоимость составляет 3,2 миллиарда евро для первого транша, 3,7 миллиарда евро для второго транша и 1,45 миллиарда евро для третьего транша).

Каждый транш может быть выплачен одной или несколькими частями. Комиссия будет принимать решения относительно суммы и сроков выплаты каждого транша и его частей.

Выплата траншей будет обусловлена, в частности, и выполнением макроэкономических и структурных корректирующих мер.

Какие условия получения транша

УСЛОВИЯ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПЕРВОГО ТРАНША

Компонент 1: Мобилизация внутренних доходов

Условие 1.1 Подать в Раду законопроект об отмене освобождения от налогообложения международных посылок, за исключением товаров, предназначенных для целей безопасности и обороны.

Условие 1.2 Подать в Раду законопроект о введении налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

Условие 1.3 Принятие Радой закона о продлении на 3 года действия военного сбора (военного налога) на уровне 5 процентов, что обеспечит не менее 140 миллиардов гривен дополнительных поступлений в год.

Компонент 2: Устойчивость и эффективность государственных расходов

Условие 1.4 Принятие Кабинетом Министров постановления Правительства «Об утверждении Порядка разработки, мониторинга и оценки результатов реализации стратегий, которые являются основой для формирования предложений по публичным инвестициям» вместе с соответствующим планом действий, устанавливающим политическую основу для разработки секторальных стратегий государственных инвестиций для учета цикла РІМ на 2027-2028 годы.

Компонент 3: Системы управления государственными финансами

Условие 1.5 Принять и опубликовать обновленную Стратегию управления государственными финансами (УГФ), определяющую среднесрочные приоритеты реформирования, и План действий по ее внедрению по всем основным направлениям УГФ.

Условие1.6 Подать Кабинету Министров новый Таможенный кодекс Украины, который будет способствовать согласованию таможенного законодательства с Таможенным кодексом ЕС (Регламент (ЕС) №2 952/2013).

Условие 1.7 Назначить нового постоянного главу Государственной таможенной службы.

УСЛОВИЯ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ВТОРОГО ТРАНША

Компонент 1: Мобилизация внутренних доходов

Условие 2.1 Подать в Раду предложения по внесению изменений в законодательство, направленных на согласование системы корпоративного налогообложения Украины со Статьей 4 Директивы ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов (Директива Совета (ЕС) 2016/1164).

Условие 2.2 Принятие Радой законодательных изменений по введению налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

Условие 2.3 Принятие Радой закона об отмене освобождения от налогообложения международных посылок, за исключением товаров, предназначенных для целей безопасности и обороны.

Условие 2.4 Принятие Радой законодательства, устанавливающего систему оценки имущества, определяющего институциональные роли и обязанности по оценке имущества, укрепляющего механизмы сертификации и профессиональной подотчетности профессиональных оценщиков, устанавливающего гармонизированные правила и процедуры использования оценок в ключевых государственных функциях, предусматривающего создание и функционирование государственных реестров, связанных с оценкой, и устанавливающего переходные положения для имплементации.

Условие 2.5 Принятие Государственной налоговой службой дорожной карты по улучшению управления соблюдением требований по НДС, в которой определены ключевые риски соблюдения требований, приоритеты реформ и сроки внедрения.

Условие 2.6 Принятие Государственной налоговой службой плана улучшения соблюдения налогового законодательства, выявляющего ключевые пробелы в соблюдении налогового законодательства и предусматривающего меры по их устранению в течение следующего года.

Компонент 2: Устойчивость и эффективность государственных расходов

Условие 2.7 Принятие вторичного законодательства или методологических рекомендаций, уточняющих определение инвестиций, подпадающих под действие системы управления государственными инвестициями (РІМ), и отличающих их от других капитальных расходов, которые будут применяться, в частности, при подготовке Единого портфеля проектов на 2027 год.

Условие 2.8

Принятие Кабинетом Министров Концепции единой информационной экосистемы управления публичными инвестициями, чтобы обеспечить, среди прочего, интеграцию систем и данных, связанных с РІМ, с ИТ-системами Министерства финансов, Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Министерства развития и соответствующих отраслевых министерств, включая DREAM, Государственный бюджет, LOGICA, Prozorro и систему Казначейства, среди прочих. Концепция должна включать план действий, определяющий этапы и временные рамки внедрения.

Условие 2.9

Принятие Бюджетной декларации на 2027-2029 годы, которая должна включать:

(i ) базовый сценарий политики на 2027-2029 годы, отражающий траекторию основных показателей доходов и расходов при неизменной политике, как это предусмотрено действующим законодательством. Этот сценарий также количественно определит разрыв — или фискальное пространство - между дефицитом при текущей политике и дефицитом в соответствии с фискальными целями правительства, согласованными с персоналом МВФ;

(ii) сценарий активной политики на 2027-2029 годы, включая влияние всех запланированных мер по расходам и доходам, а также мер для достижения фискальных целей Правительства относительно дефицита и долга сектора общего государственного управления;

(iii) раздел, объясняющий изменения макроэкономических предположений по сравнению с предыдущей Бюджетной декларацией и отклонения между предыдущими прогнозами и последними данными об исполнении;

(iv) специальное приложение, содержащее краткое изложение проектов публичных инвестиций, отраженных в среднесрочных фискальных прогнозах, в соответствии с циклом РІМ.

Условие 2.10

Принять и опубликовать решение Кабинета Министров об определении сфер, целей и сроков проведения обзоров расходов государственного бюджета в 2026 году, предусматривающее охват сфер, связанных с преодолением последствий военных действий и обеспечением послевоенного восстановления, таких как жилищная, региональная и ветеранская политика. Решением также будут определены требования к отчетам об обзорах расходов, которые будут содержать, в частности: не менее двух вариантов достижения цели обзора расходов; предложения по оптимизации расходов государственного бюджета; предложение по оптимальному варианту достижения цели обзора на основе сравнения вариантов, включенных в отчет.

Компонент 3: Системы управления государственными финансами

Условие 2.11

Принятие Министерством финансов обновленного Плана цифрового развития Государственной таможенной службы Украины до 2030 года.

Условие 2.12

Утверждение Радой назначения трех отсутствующих экспертов в состав комиссии по отбору членов правления Счетной палаты Украины.

УСЛОВИЯ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ТРАНША

Компонент 1: Мобилизация внутренних доходов

Условие 3.1 Подать в Раду предложение по закону, вводящему меры по реформированию льготного налогового режима, что обеспечит дополнительные поступления не менее 70 млрд гривен в год, в частности:

(i) меры по противодействию уклонению от налогообложения для предотвращения искусственного дробления бизнеса с целью соблюдения критериев пребывания на льготных режимах налогообложения;

(ii) ограничения на повторный переход субъектов хозяйствования на упрощенную систему налогообложения после их перехода на общую систему налогообложения;

(iii) введение дифференцированных ставок налога для налогоплательщиков третьей группы в зависимости от вида экономической деятельности; и

(iv) шаги по согласованию с Директивой Совета 2006/112/ЕС.

Условие 3.2 Принятие Радой закона об упрощении администрирования НДС для физических лиц-предпринимателей (квартальная отчетность вместо помесячной; ежемесячные налоговые накладные вместо ежедневных; формирование предварительной налоговой декларации для физических лиц-предпринимателей; упрощение разблокировки налоговых накладных).

Условие 3.3 Принятие Радой изменений в законодательство, направленных на согласование системы корпоративного налогообложения Украины в соответствие со Статьей 4 Директивы ЕС о борьбе с уклонением от уплаты налогов (Директива Совета (ЕС) 2016/1164).

Условие 3.4 Подать в Раду предложения по внесению изменений в законодательство, направленных на согласование системы налогообложения предприятий Украины с Директивой ЕС о борьбе с уклонением от уплаты налогов (Директива Совета (ЕС) 2016/1164), в частности Статьи 5 (налог на прирост капитала при выводе активов), Статьи 6 (Общее правило борьбы со злоупотреблениями), Статей 7 и 8 (Правила относительно контролируемых иностранных компаний), и Статей 9, 9а и 9b (Гибридные несоответствия).

Компонент 2: Устойчивость и эффективность государственных расходов

Условие 3.5 В сотрудничестве со Всемирным банком, МВФ и службами Комиссии предоставить отчет с долгосрочными прогнозами расходов на пенсионное обеспечение на основе действующей системы и параметров запланированной пенсионной реформы.

Условие 3.6 Подать в Раду проект Государственного бюджета Украины на 2027 год, который должен содержать объяснение того, как результаты обзора расходов были учтены в бюджете и отражены в распределении расходов.

Условие 3.7 Разработать и представить Комиссии новую Стратегию публичных закупок (2027-2030).

Условие 3.8 Подготовить концептуальную записку по закону об оборонных закупках, который будет разработан в 2027 году и направлен на приведение законодательной базы Украины в соответствие с acquis ЕС.

Компонент 3: Системы управления государственными финансами

Условие 3.9 Подготовка Государственной аудиторской службой предложения по четкому организационному и управленческому разграничению между функциями инспекции и аудита в структуре Государственной аудиторской службы.

Условие 3.10 Создать 10 полных аудиторских комитетов в соответствии с требованиями законодательства у таких ключевых распорядителей бюджетных средств: Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Министерство цифровой трансформации, Киевская, Львовская и Черновицкая областные государственные администрации; Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины; Фонд государственного имущества Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Условие 3.11 Принятие Министерством финансов пересмотренного национального стандарта внутреннего аудита, согласованного с глобальными стандартами внутреннего аудита.

Условие 3.12 Принятие Радой нового Таможенного кодекса Украины в соответствии с Таможенным кодексом ЕС (Регламент (ЕС) №952/2013).

Условие 3.13 Утверждение технических требований к национальным таможенным ИТ-системам, обеспечивающим обработку таможенных деклараций (AES, CCI/NIS), а также к системе управления рисками, совместимой с ICS2, для интеграции с ИТ-системами ЕС. Создание необходимых структур управления проектами.

