В Украине хотят узаконить 20-минутные перерывы на медитацию и борьбу со стрессом на работе

10:00, 28 мая 2026
В Верховной Раде предлагают ввести 20-минутный перерыв для психологической разгрузки на работе.
В Верховную Раду внесли законопроект № 15281 о внесении изменений в Кодекс законов о труде относительно введения перерыва для психологической разгрузки работников. В настоящее время пояснительной записки к документу нет.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», документ предусматривает закрепление на законодательном уровне права работников на специальный перерыв для поддержания психического здоровья и профилактики профессионального выгорания и истощения.

Согласно инициативе, с согласия работодателя работники смогут по собственной просьбе получать в течение рабочего дня перерыв для разгрузки продолжительностью до 20 минут.

Предполагается, что такой перерыв будет включаться в рабочее время.

Время перерыва работники смогут использовать для:

  • медитации;
  • дыхательных упражнений;
  • физической активности;
  • других занятий, направленных на релаксацию и восстановление сил.

Отметим, что в течение прошлого года в Украине к психологам обратились 650 000 человек. Значительная часть из них приходила с жалобами на симптомы эмоционального истощения.

Среди основных причин профессионального выгорания называют постоянный стресс на работе, чрезмерную нагрузку, отсутствие контроля над рабочими процессами и конфликты.

