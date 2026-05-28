В Украине хотят узаконить 20-минутные перерывы на медитацию и борьбу со стрессом на работе

В Верховной Раде предлагают ввести 20-минутный перерыв для психологической разгрузки на работе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховную Раду внесли законопроект № 15281 о внесении изменений в Кодекс законов о труде относительно введения перерыва для психологической разгрузки работников. В настоящее время пояснительной записки к документу нет.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», документ предусматривает закрепление на законодательном уровне права работников на специальный перерыв для поддержания психического здоровья и профилактики профессионального выгорания и истощения.

Согласно инициативе, с согласия работодателя работники смогут по собственной просьбе получать в течение рабочего дня перерыв для разгрузки продолжительностью до 20 минут.

Предполагается, что такой перерыв будет включаться в рабочее время.

Время перерыва работники смогут использовать для:

медитации;

дыхательных упражнений;

физической активности;

других занятий, направленных на релаксацию и восстановление сил.

Отметим, что в течение прошлого года в Украине к психологам обратились 650 000 человек. Значительная часть из них приходила с жалобами на симптомы эмоционального истощения.

Среди основных причин профессионального выгорания называют постоянный стресс на работе, чрезмерную нагрузку, отсутствие контроля над рабочими процессами и конфликты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.