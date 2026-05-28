28 мая — какой сегодня праздник и главные события

28 мая в Украине отмечают День полицейского офицера общины и Всеукраинский день краеведения. В мире в этот день также отмечают Всемирный день голода, День международной амнистии и Международный день действий за здоровье женщин. Православная церковь чтит память святого преподобного Никиты, епископа Халкидонского.

День полицейского офицера общины — профессиональный праздник правоохранителей, которые работают непосредственно в территориальных общинах и отвечают за безопасность местных жителей. Праздник призван привлечь внимание к развитию модели взаимодействия полиции и общества, известной как community policing. Проект «Полицейский офицер общины» стал одним из ключевых направлений реформирования правоохранительной системы Украины. Его цель — налаживание тесного сотрудничества между полицией и жителями общин. Полицейские офицеры работают и часто проживают в пределах общины, за которую отвечают, что позволяет им лучше знать местные проблемы и оперативнее реагировать на вызовы.

Всеукраинский день краеведения был учрежден в соответствии с решением VI съезда Национального союза краеведов Украины, который состоялся 23 января 2017 года. Целью этого дня является популяризация истории, культуры и обычаев украинского народа, а также привлечение внимания к краеведению как важной дисциплине для сохранения национальной памяти.

Памятные события 28 мая

В 1918 году Армения и Азербайджан провозгласили государственную независимость;

В 1923 году генеральный прокурор США заявил, что женщины имеют право носить брюки где угодно и когда угодно;

в 1957 году в США была основана Национальная академия звукозаписи, которая вручает музыкальную премию «Грэмми»;

в 1959 году американские ученые успешно запустили в космос ракету АМ-18 с двумя обезьянами — Эйблом и Бейкером, которые вернулись на Землю;

В 1965 году на базе Донецкого филиала Харьковского государственного университета имени Горького был создан Донецкий государственный университет;

В 1985 году киевское «Динамо» забило свой 2000-й гол в чемпионатах СССР;

В 1987 году немецкий пилот Матиас Руст совершил перелет из Гамбурга в Москву и приземлился на Красной площади, обойдя систему ПВО СССР;

В 2009 году в Киеве открыли культурно-просветительский центр «Alex Art House».

Церковный праздник 28 мая

Православная церковь 28 мая чтит память преподобного Никиты Исповедника, архиепископа Халкидонского.

Святой Никита жил в VIII веке и был архиепископом Халкидона в период иконоборчества — с 726 по 775 год. Из-за своей позиции он был отстранен от кафедры и до конца жизни проживал в одном из палестинских монастырей.

В церковных преданиях также упоминается брат святого — Игнатий. В честь Никиты названо поселение Айос-Никитас на острове Лефкас в Греции.

Именины 28 мая

День ангела в этот день празднуют Георгий, Иван и Елена.

