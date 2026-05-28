Семьи погибших военных вынуждены через суд доказывать проживание одной семьей: какие проблемы возникают

После гибели военнослужащего украинцы всё чаще вынуждены через суд доказывать право считаться членом его семьи и получить положенные выплаты.

После гибели военнослужащего наибольшее количество юридических споров возникает не только по поводу самих выплат, но и относительно того, кто вообще имеет право считаться членом семьи погибшего защитника. Именно от этого статуса зависит получение единовременной денежной помощи, пенсии в связи с потерей кормильца, льгот и социальных гарантий.

В условиях полномасштабной войны проблема приобрела системный характер. Особенно часто в суды обращаются гражданские жёны или мужья, совершеннолетние дети, иждивенцы, а также родственники, между которыми возникает конфликт относительно права на выплаты.

Основным нормативным актом в этой сфере является Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Статья 16-1 этого Закона предусматривает право на единовременную денежную помощь в случае гибели военнослужащего.

Согласно этому Закону к членам семьи погибшего военнослужащего относятся дети, вдова или вдовец, родители, внуки в определённых законом случаях, а также гражданские муж или жена, проживавшие с погибшим одной семьёй без брака — при наличии решения суда об установлении такого факта. Право на выплаты также могут иметь другие иждивенцы погибшего, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Вместе с тем, как недавно отмечала «Судебно-юридическая газета», племянники, тёти, дяди и двоюродные родственники также могут защищать свои права через суд путём установления юридических фактов — родственных отношений, проживания одной семьёй или нахождения на иждивении. Значение имеет не только формальное родство, но и реальные семейные связи и совместный быт.

Например, в деле № 298/1350/22 суд установил факт, что сестра является членом семьи погибшего военнослужащего, что создаёт для неё юридические основания для обращения за единовременной денежной помощью и другими предусмотренными законом социальными выплатами.

Каков сейчас алгоритм получения статуса и выплат

Процедура получения единовременной денежной помощи регулируется Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», постановлением КМУ №168 от 28 февраля 2022 года и Порядком, утверждённым постановлением КМУ №975.

Заявление подаётся через ТЦК и СП или уполномоченное подразделение Минобороны, Нацгвардии, СБУ либо другого военного формирования в зависимости от места службы погибшего.

К заявлению обычно прилагаются свидетельство о смерти военнослужащего, документы о прохождении службы и обстоятельствах гибели, документы о родственных связях, паспорт, РНОКПП, реквизиты счёта, а также документы, подтверждающие статус члена семьи или иждивенца. В случае проживания одной семьёй без брака либо нахождения на иждивении дополнительно подаются соответствующие судебные решения.

Именно на этапе сбора и проверки документов семьи чаще всего сталкиваются с отказами из-за отсутствия подтверждения статуса члена семьи, иждивенца либо фактических семейных отношений.

Гражданский брак стал главной причиной споров

Больше всего споров сегодня возникает из-за фактических брачных отношений без официальной регистрации брака. После начала полномасштабной войны многие пары не успели оформить брак из-за службы, мобилизации или гибели военного, поэтому гражданские партнёры вынуждены через суд доказывать факт проживания одной семьёй.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Большая Палата Верховного Суда в деле № 560/17953/21 от 18 января 2024 года определила, что дела об установлении факта проживания одной семьёй должны рассматриваться в гражданском судопроизводстве.

Вместе с тем в деле № 686/11265/24 Верховный Суд указал, что спор именно о праве на единовременную денежную помощь уже относится к административной юрисдикции.

Таким образом, Верховный Суд фактически разграничил две категории споров: установление юридического факта — гражданская юрисдикция, а спор о выплатах — административная.

В таких делах суды оценивают совместный быт, бюджет, взаимные права и обязанности, продолжительность отношений, а также доказательства совместной жизни — фотографии, переписку, банковские переводы, свидетельские показания и документы о проживании.

Отдельной проблемой остаются конфликты между официальной женой и фактической партнёршей погибшего военнослужащего. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году Кабмин разрешил гражданским партнёрам получать помощь при наличии судебного решения о проживании одной семьёй.

Споры относительно иждивенцев и совершеннолетних детей

Ещё одной большой категорией споров является вопрос иждивенцев. Верховный Суд подчёркивает, что сам факт родственных связей не подтверждает статус иждивенца — необходимо доказать фактическое материальное обеспечение лица погибшим военнослужащим.

Например, в деле № 314/190/24 сестра погибшего военного просила установить факт нахождения на его иждивении для получения помощи и пенсии, однако суды пришли к выводу, что квитанций о переводах средств и показаний свидетелей недостаточно для подтверждения систематического содержания.

Вместе с тем в деле № 120/11536/25 суды пришли к выводу, что после изменений в статью 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» право на единовременную денежную помощь имеют и совершеннолетние дети погибшего военнослужащего независимо от статуса иждивенца.

Общая проблематика: почему система перегружена спорами

Действующие процедуры в основном ориентированы на классическую модель официальной семьи, тогда как война создала большое количество ситуаций, где семейные отношения существовали фактически, но не были юридически оформлены. Из-за этого суды сегодня фактически выполняют функцию подтверждения семейного статуса, которую ранее обеспечивали органы РАГС или формальные документы.

Дополнительную проблему создаёт отсутствие единого механизма проверки доказательств фактической семьи. В результате аналогичные дела могут завершаться разными решениями в зависимости от региона, состава суда или подхода конкретного органа.

Проблемой остаётся и неодинаковая оценка документов различными государственными органами. Из-за этого даже при наличии очевидных семейных связей семьи нередко получают отказы и вынуждены отдельно доказывать статус иждивенца в суде.

Фактически война заставляет украинскую судебную систему формировать новое понимание семьи, родственных связей и права на социальную защиту, исходя не только из формальных документов, но и из реальных семейных отношений.

