Объявление военнослужащего умершим: как собрать доказательную базу для получения компенсаций от государства

Законодательство предусматривает разные подходы к определению сроков объявления лица умершим, и в условиях войны решающее значение приобретают обстоятельства, при которых человек исчез.

В делах о пропавших без вести во время войны решающими являются обстоятельства исчезновения, которые определяют срок для объявления лица умершим. Если человек длительное время не выходит на связь и отсутствует информация о его местонахождении, законодательство позволяет в судебном порядке определить его правовой статус — как безвестно отсутствующего либо подлежащего объявлению умершим.

Во время полномасштабной войны такие случаи чаще всего касаются военнослужащих. В подобных делах суд исследует обстоятельства исчезновения и имеющиеся доказательства, чтобы принять решение относительно правового статуса лица.

Правовые механизмы подтверждения смерти или гибели лица: что предусматривает закон

Украинское законодательство предусматривает несколько юридических процедур для подтверждения смерти лица либо предоставления ему статуса умершего. Одним из таких механизмов является установление факта смерти в судебном порядке.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 315 ГПК Украины, суд может установить факт смерти, если зарегистрировать ее через органы ДРАЦС невозможно из-за отсутствия необходимых документов. Органы ДРАЦС выдают свидетельство о смерти только при наличии официального подтверждения — например, медицинского свидетельства о смерти или решения суда. Поэтому в таких делах важное значение имеют доказательства, подтверждающие сам факт смерти: документы, фото, видео, показания очевидцев и другие материалы.

То есть установление факта смерти применяется в случаях, когда человек фактически погиб, однако это невозможно официально оформить в обычном порядке.

Другой правовой механизм — объявление физического лица умершим — используется в случаях, когда местонахождение человека длительное время неизвестно и сведения о нем отсутствуют. Этот механизм применяется, когда отсутствуют прямые доказательства смерти, в частности нет тела или медицинского подтверждения, однако существуют обстоятельства, дающие достаточные основания предполагать гибель лица — исчезновение без вести, боевые действия, катастрофы или иные опасные события.

В таком случае суд не устанавливает сам факт смерти, а юридически приравнивает лицо к умершему, исходя из совокупности имеющихся доказательств и обстоятельств.

В соответствии со ст. 46 Гражданского кодекса Украины, лицо может быть объявлено умершим, если в течение трех лет отсутствуют сведения о его местонахождении по месту постоянного проживания.

Вместе с тем предусмотрены сокращенные сроки в исключительных случаях:

6 месяцев — если лицо исчезло при обстоятельствах, угрожавших его жизни либо дающих основания предполагать гибель (ч. 2 ст. 46 ГК Украины);

2 года со дня окончания военных действий — если лицо исчезло в связи с военными действиями или вооруженным конфликтом (ч. 2 ст. 46 ГК Украины).

Еще одним важным шагом перед обращением в суд является официальная фиксация розыска лица как пропавшего без вести. Для этого подается заявление в Национальную полицию Украины о пропаже человека. Информация также может дополнительно проверяться через воинскую часть, ТЦК и СП, государственные реестры, а также через Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, СБУ и Красный Крест.

Полученные ответы, справки и материалы розыска формируют доказательную базу для суда и подтверждают, что местонахождение лица установить не удалось, а заявитель использовал предусмотренные законом механизмы поиска.

Особенности дел, касающихся военнослужащих

В делах, касающихся военнослужащих, суды оценивают не только сам факт исчезновения, но и обстоятельства, при которых оно произошло, а также совокупность имеющихся доказательств. Именно поэтому родственникам важно заранее формировать доказательную базу, поскольку суды принимают решения не на основании предположений, а на основе документально подтвержденных данных. Чем подробнее зафиксированы обстоятельства исчезновения — время, место, характер боевой обстановки и дальнейшие действия воинской части по розыску — тем более обоснованной является позиция заявителя в суде.

В заявлении об объявлении военнослужащего умершим необходимо указать данные сторон, дату и обстоятельства исчезновения военнослужащего, информацию о проведенных мероприятиях по его розыску, а также перечень доказательств, подтверждающих, что исчезновение произошло в условиях, связанных с боевыми действиями. Кроме того, заявление должно содержать сведения о заявителе и пропавшем лице, а также четкое изложение обстоятельств дела.

К заявлению также прилагаются документы, подтверждающие изложенные обстоятельства. Среди них:

копия паспорта заявителя;

справка воинской части о факте исчезновения;

выписка из приказа о прохождении военной службы или участии в боевых действиях;

материалы о проведенных розыскных мероприятиях (в частности обращения в полицию, СБУ, Красный Крест);

документы, подтверждающие родственные связи с пропавшим;

квитанция об уплате судебного сбора.

В соответствии со ст. 305, ст. 317 Гражданского процессуального кодекса Украины, такие дела рассматриваются судами первой инстанции.

Территориальная подсудность определяется по выбору заявителя, в частности по последнему известному месту жительства лица, по месту нахождения его имущества либо, в случаях, касающихся военнослужащих, также по месту жительства заявителя.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд разъяснил подход к определению начала течения шестимесячного срока для объявления физического лица умершим по делам, связанным с боевыми действиями.

В постановлении от 20.05.2026 по делу № 405/6164/24 суд указал, что в случаях исчезновения во время войны ключевое значение имеет не дата исчезновения лица, а момент завершения активных боевых действий на территории, где могла произойти гибель. Именно с этого момента начинается исчисление специального срока, предусмотренного ч. 2 ст. 46 ГК Украины.

Мать военнослужащего обратилась в суд с заявлением об объявлении сына умершим. Согласно материалам дела, военнослужащий исчез 25 января 2024 года возле г. Бахмут во время выполнения боевого задания. Факт исчезновения подтверждался официальными сообщениями и материалами воинской части.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили заявление, исходя из того, что обстоятельства дела свидетельствуют о реальной угрозе жизни и дают основания для применения сокращенного шестимесячного срока вместо общего двухлетнего.

Кассационная жалоба Министерства обороны оставлена без удовлетворения. Суд отметил, что доводы сводятся к переоценке доказательств, что выходит за пределы кассационного пересмотра (ст. 400 ГПК Украины). ВС подтвердил, что для применения ч. 2 ст. 46 ГК Украины решающим является установление момента завершения активных боевых действий на соответствующей территории. Именно эта дата определяет начало течения шестимесячного срока, а не день исчезновения лица.

Также суд подчеркнул, что обстоятельства ведения боевых действий могут подтверждаться официальными перечнями и актами уполномоченных органов.

