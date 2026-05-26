Премия имени Гринченко будет зафиксирована в размере 100 тысяч гривен — система парламентских наград будет пересмотрена

Проект постановления затрагивает сразу несколько парламентских премий и стипендий, изменяя как формальные процедуры, так и критерии участия.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №15268 «О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины от 4 декабря 2025 года №4712-IX «Об утверждении положений о премиях и стипендиях Верховной Рады Украины» относительно совершенствования процедур присуждения премий и назначения стипендий Верховной Рады Украины».

Как отмечается в пояснительной записке, документ подготовлен с учетом практики применения действующего постановления и направлен на совершенствование механизмов присуждения премий и назначения стипендий Верховной Рады Украины.

Проектом предлагается внести изменения в ряд положений, регулирующих порядок проведения конкурсов, оформления документов и вручения наград.

Изменения, касающиеся премии имени Бориса Гринченко

Проект предусматривает фиксацию размера премии на уровне 100 тысяч гривен. Сейчас ее размер определяется законом о государственном бюджете, но не может быть меньше 100 тысяч гривен.

Также для подачи документов предлагается оставить требование о предоставлении копии паспорта гражданина Украины без уточнения о первой и второй страницах документа.

Нововведения для премии имени Пилипа Орлика

Документом предлагается заменить утверждение описания диплома на утверждение его образца.

Предполагается, что Аппарат Верховной Рады будет изготавливать бланки дипломов, заниматься их оформлением и учетом. Также уточняется, что лауреатам будут торжественно вручать именно дипломы.

Изменения в премии имени Василия Сухомлинского

В положении предлагается заменить формулировку «педагогические работники учреждений дошкольного образования» на более широкое определение — «педагогические работники, обеспечивающие получение дошкольного образования».

В перечень документов добавляется обязательное согласие на обработку персональных данных.

Кроме того, вместо описания диплома будет утверждаться его образец, а изготовление, оформление и учет бланков будет осуществлять Аппарат Верховной Рады. Также из требований к документам исключается уточнение о представлении копий первой и второй страниц паспорта.

Что изменится для премии имени Игоря Юхновского

Наибольший объем изменений касается премии Верховной Рады Украины имени Игоря Юхновского для молодых ученых.

В частности, формулировку «развитие отечественной науки и техники» предлагается заменить на «развитие науки и техники Украины». Из перечня отраслей исключается упоминание об точных науках, оставляя естественные, технические, общественные и гуманитарные науки.

Уточняется, что конкурсные работы должны способствовать решению научно-технических проблем, а также вопросов безопасности и обороны Украины.

Изменяются и требования к конкурсным работам. Предполагается, что они должны быть опубликованы или завершены не позднее года, предшествующего году присуждения премии, без привязки к конкретной дате 1 января.

Также будут учитываться решения ученых советов, созданных в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании».

Информацию о начале процедуры выдвижения будут публиковать не только профильный комитет Верховной Рады, но и Национальный фонд исследований Украины.

Начало общественного обсуждения конкурсных работ предлагается перенести с 1 августа на 1 октября. Продолжительность такого обсуждения сократят с шести до четырех месяцев.

К пакету документов кандидата необходимо будет приложить справку с основного места работы или документ об обучении в аспирантуре или докторантуре, а также копию паспорта. В то же время требование о представлении личного листка по учету кадров планируется отменить.

Отдельно регулируется вопрос конфликта интересов. Члены ученых советов, имеющие конфликт интересов с авторами или соавторами конкурсной работы, не смогут участвовать в голосовании по ее выдвижению.

Кроме того, вместо описания диплома будет прилагаться его образец, а изготовление и учет бланков будет осуществлять Аппарат Верховной Рады.

Среди технических нововведений — унификация размещения нумерации страниц в двух томах документов, возможность использовать сокращения только после упоминания термина более трёх раз, отмена требования предоставлять USB-накопитель со сканированными документами, а также уточнение требований к письмам-заявкам, выпискам из протоколов, спискам научных публикаций и описаниям конкурсных работ.

Для Национального фонда исследований Украины вводятся дополнительные требования относительно уведомления о внесении уточненных данных и обмена документами между автором и субъектом выдвижения.

Также новым основанием для отклонения заявки станет несоответствие бумажной версии документов электронной.

Оценка научного наследия будет осуществляться за пять лет, предшествующих году подачи заявки.

Изменения для стипендий имени Бориса Патона и Григория Сковороды

Для стипендии Верховной Рады Украины имени Бориса Патона также предлагается перейти от описания диплома к утверждению его образца. Изготовление, оформление и учет дипломов будут возлагаться на Аппарат Верховной Рады.

Что касается стипендии имени Григория Сковороды, документ устраняет техническую ошибку. Предполагается, что лицо, которому назначена эта стипендия, будет иметь звание стипендиата Стипендии Верховной Рады Украины имени Григория Сковороды, а не имени Василия Сухомлинского.

Дополнительных расходов из бюджета не предусмотрено

В пояснительной записке указано, что реализация постановления не потребует увеличения расходов государственного бюджета.

Авторы документа считают, что принятие изменений будет способствовать совершенствованию процедур присуждения премий и назначения стипендий Верховной Рады Украины, а также развитию интеллектуального потенциала государства.

