ПФУ блокирует загрузку диплома после представления трудовой книжки: как решить проблему
Украинцы начали массово жаловаться на ограничения в работе веб-портала Пенсионного фонда: сервис блокирует подачу новых документов, если предыдущее заявление еще не обработано. В частности, пользователи не могут загрузить скан диплома после отправки трудовой книжки на оцифровку.
Как объясняют специалисты, если документы в кабинете ПФУ имеют статус «В работе», сервис временно ограничивает возможность отправки новых файлов. Из-за этого отдельно загрузить диплом или приложение к нему до завершения проверки не получится.
Как подать диплом в ПФУ, если трудовую книжку подавал работник
В такой ситуации рекомендуют воспользоваться кабинетом работодателя.
Для этого необходимо:
- в меню «Коммуникации с ПФУ» открыть раздел «Сведения о трудовых отношениях работника (трудовая книжка)»;
- ввести ФИО работника и его идентификационный код;
- перейти к блоку загрузки скан-копий;
- нажать «Добавить файл» и прикрепить диплом;при необходимости добавить приложение к диплому.
После этого документы нужно подписать и отправить в Пенсионный фонд. Система поддерживает одновременную загрузку до 50 файлов.
Что делать, если трудовую книжку подавал работодатель
В таком случае диплом советуют подавать самостоятельно через личный кабинет на портале ПФУ, сообщает Kadroland.
Алгоритм действий:
- авторизоваться на веб-портале ПФУ или в мобильном приложении с помощью КЭП;
- перейти в раздел «Коммуникации с ПФУ»;
- выбрать пункт «Сведения о трудовых отношениях»;
- подтвердить согласие на обработку персональных данных;
- перейти к добавлению документов;
- выбрать тип документа «Диплом» и загрузить файлы;
- подписать обращение и отправить его в ПФУ.
Если система все равно не позволяет отправить документы, придется дождаться завершения обработки трудовой книжки. После изменения статуса обращения и завершения оцифровки функция добавления новых документов снова станет доступной.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.