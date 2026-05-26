ПФУ блокирует загрузку диплома после представления трудовой книжки: как решить проблему

08:30, 26 мая 2026
После подачи трудовой книжки на портал Пенсионного фонда Украины многие пользователи не могут загрузить диплом, поскольку система ПФУ блокирует добавление новых документов до завершения обработки предварительного обращения.
Украинцы начали массово жаловаться на ограничения в работе веб-портала Пенсионного фонда: сервис блокирует подачу новых документов, если предыдущее заявление еще не обработано. В частности, пользователи не могут загрузить скан диплома после отправки трудовой книжки на оцифровку.

Как объясняют специалисты, если документы в кабинете ПФУ имеют статус «В работе», сервис временно ограничивает возможность отправки новых файлов. Из-за этого отдельно загрузить диплом или приложение к нему до завершения проверки не получится.

Как подать диплом в ПФУ, если трудовую книжку подавал работник

В такой ситуации рекомендуют воспользоваться кабинетом работодателя.

Для этого необходимо:

  • в меню «Коммуникации с ПФУ» открыть раздел «Сведения о трудовых отношениях работника (трудовая книжка)»;
  • ввести ФИО работника и его идентификационный код;
  • перейти к блоку загрузки скан-копий;
  • нажать «Добавить файл» и прикрепить диплом;при необходимости добавить приложение к диплому.

После этого документы нужно подписать и отправить в Пенсионный фонд. Система поддерживает одновременную загрузку до 50 файлов.

Что делать, если трудовую книжку подавал работодатель

В таком случае диплом советуют подавать самостоятельно через личный кабинет на портале ПФУ, сообщает Kadroland.

Алгоритм действий:

  • авторизоваться на веб-портале ПФУ или в мобильном приложении с помощью КЭП;
  • перейти в раздел «Коммуникации с ПФУ»;
  • выбрать пункт «Сведения о трудовых отношениях»;
  • подтвердить согласие на обработку персональных данных;
  • перейти к добавлению документов;
  • выбрать тип документа «Диплом» и загрузить файлы;
  • подписать обращение и отправить его в ПФУ.

Если система все равно не позволяет отправить документы, придется дождаться завершения обработки трудовой книжки. После изменения статуса обращения и завершения оцифровки функция добавления новых документов снова станет доступной.







