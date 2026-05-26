В Киеве правоохранители пресекли схему продажи «брони» для военнообязанных

07:00, 26 мая 2026
По данным следствия, 51-летняя киевлянка вымогала деньги за оформление несуществующей работы на предприятии критической инфраструктуры, где предусмотрено бронирование работников.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
В Киеве правоохранители задержали 51-летнюю жительницу столицы, которая, по данным следствия, за 18 000 долларов США обещала организовать фиктивное трудоустройство военнообязанного с целью получения бронирования.

Установлено, что во время двух встреч женщина убеждала мужчину, что благодаря своим связям может устроить его на работу, где фактически он не будет работать, однако получит бронирование. От «клиента» требовалось предоставить документы, данные банковской карты для начисления заработной платы, а также 18 000 долларов США. Также она отмечала, что заработную плату нужно будет ежемесячно передавать работодателю. Место фактической работы при этом не сообщалось.

Сначала женщина получила 1000 долларов США аванса. Во время получения остальной суммы — 17 000 долларов США — ее задержали.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева женщине сообщено о подозрении в получении средств за обещанную помощь в трудоустройстве военнообязанного на предприятие критической инфраструктуры, где предусмотрено бронирование работников.

Действия подозреваемой квалифицированы по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины как злоупотребление влиянием.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере почти 1 миллиона гривен.

прокуратура Киев мобилизация бронирование

