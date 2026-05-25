Судью Наталью Добош избрали председателем Пустомытовского районного суда Львовской области

Путем тайного голосования председателем Пустомытовского райсуда Львовской области избрана Наталья Добош.

В Пустомытовском районном суде Львовской области состоялось собрание судей, в ходе которого рассмотрели вопрос избрания председателя суда на административную должность.

Как сообщили в суде, согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председателя суда избирается собранием судей путем тайного голосования большинством голосов сроком на три года.

По результатам тайного голосования главой Пустомытовского районного суда Львовской области избрали судью Наталью Добош.

