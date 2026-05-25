Лавров сообщил Рубио о начале «системных ударов» по ​​Киеву

Россияне собираются «системно» избивать по объектам в Киеве и призывают США эвакуировать своих дипломатов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщили в МИД РФ, Лавров проинформировал США о начале «системных и последовательных ударов» по ​​объектам в Киеве, якобы используемым для нужд ВСУ.

Также Лавров заявил о необходимости принятия мер по эвакуации дипломатического персонала США из украинской столицы.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия совершила одну из самых массированных атак на Киев за последнее время, применив баллистические ракеты и ударные дроны.

