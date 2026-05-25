Татуировки могут стать ключом к опознанию пропавшего без вести: где родственники могут проверить эскизы

Эскизы татуировок могут помочь установить личность человека, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

В Украине с помощью сервиса «Опознание по татуировкам» уже приняли 42 решения об идентификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Онлайн-раздел, который работает на портале «Единое окно» Министерства внутренних дел Украины, помогает родственникам узнавать близких по особым приметам, а следователям — ускорять установление личности.

На портале публикуют эскизы татуировок с тел, доставленных на подконтрольную Украине территорию в рамках репатриационных и эвакуационных мероприятий, идентификация которых еще продолжается.

Какие результаты работы сервиса

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов рассказал, что за период с 9 марта по 24 мая 2026 года:

— на сервисе опубликовали 538 эскизов татуировок;

— от граждан поступило 493 обращения относительно возможной идентификации;

— пользователи осуществили 116 870 поисковых запросов на портале МВД;

— подготовлено 64 письма в Национальную полицию Украины относительно возможной идентификации;

— следователи приняли 42 решения об идентификации лиц.

В то же время фактов опровержения или неподтверждения результатов опознания по татуировкам на данный момент не зафиксировано.

Уполномоченный призвал граждан сообщать через форму обратной связи на сервисе, если они узнали татуировку или заметили значительное сходство с приметами своего близкого, который пропал без вести.

Что известно о сервисе «Опознание по татуировкам»

Сервис «Опознание по татуировкам» МВД запустило в марте на портале «Единое окно для граждан». Онлайн-раздел создали для помощи в идентификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также для поддержки семей, разыскивающих своих близких.

В разделе «Розыск» публикуют эскизы татуировок с неопознанных тел, доставленных на подконтрольную Украине территорию в рамках репатриационных и эвакуационных мероприятий. Каталог регулярно обновляют и дополняют новыми материалами.

Как работает поиск татуировок

Для поиска информации пользователям доступна система фильтров. В частности, татуировки можно искать по категориям — тексты, портреты, военная символика и другие, а также по месту расположения на теле или описанию.

Каждый эскиз содержит отдельный номер, категорию, тип татуировки, место расположения, описание и дату добавления. Например, в карточке могут указывать: «Татуировка размещена на левом плече в виде шлема римского легионера».

Что делать, если вы узнали татуировку

В МВД призывают граждан сообщать о сходстве татуировок, если они могут принадлежать человеку, пропавшему без вести.

Для этого можно:

— позвонить на горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах по номеру 1698;

— отправить сообщение на электронный адрес: [email protected].

В обращении необходимо указать:

— фамилию, имя и отчество заявителя;

— контактный номер телефона;

— данные пропавшего лица;

— номер эскиза татуировки;

— другие детали, которые могут помочь в идентификации.

При возможности также рекомендуют добавить фотографии татуировок пропавшего человека.

В МВД советуют подавать анкету пропавшего лица

В министерстве подчеркивают, что родственникам пропавших без вести стоит обязательно подавать анкету через портал «Единое окно для граждан». В ней можно указать татуировки, шрамы, особые приметы, позывной и другую информацию, которая может помочь следователям установить личность и выяснить судьбу пропавшего.

