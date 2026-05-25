Детям ветеранов станет проще получить льготы на обучение — выписка из Реестра приравнена к удостоверению УБД

Электронную или бумажную выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны можно будет использовать вместо удостоверения участника боевых действий.

Правительство приняло постановление, упрощающее процедуру подтверждения статуса участника боевых действий. Отныне для этого можно использовать не только удостоверение УБД, но и электронную или бумажную выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», изменения также касаются оформления государственной целевой поддержки для получения профессионального, предвысшего и высшего образования детьми ветеранов, ветеранок и пострадавших участников Революции Достоинства в возрасте до 23 лет.

Для получения такой поддержки можно будет подавать как удостоверение участника боевых действий, так и выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны одного из родителей.

Если выписку заказывает сам ребенок или его представитель, к пакету документов необходимо приложить справку об обучающемся из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Кроме того, обновленная выписка будет содержать расширенную информацию, в частности данные об органе или комиссии, присвоивших статус, дату его присвоения и юридические основания для такого решения.

Получить документ можно бесплатно в электронной форме через приложение или портал «Дія», а также в бумажном виде через Центры предоставления административных услуг независимо от места регистрации.

