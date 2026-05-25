  1. В Україні

Дітям ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання – витяг із Реєстру прирівняли до посвідчення УБД

21:23, 25 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Електронний або паперовий витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни можна буде використовувати замість посвідчення учасника бойових дій.
Дітям ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання – витяг із Реєстру прирівняли до посвідчення УБД
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд ухвалив постанову, яка спрощує процедуру підтвердження статусу учасника бойових дій. Відтепер для цього можна використовувати не лише посвідчення УБД, а й електронний або паперовий витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як вже писала «Судово-юридична газета», зміни також стосуються оформлення державної цільової підтримки для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти дітьми ветеранів, ветеранок і постраждалих учасників Революції Гідності віком до 23 років.

Для отримання такої підтримки можна буде подавати як посвідчення учасника бойових дій, так і витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни одного з батьків.

Якщо витяг замовляє сама дитина або її представник, до пакета документів необхідно додати довідку про здобувача освіти з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Крім того, оновлений витяг міститиме розширену інформацію, зокрема дані про орган або комісію, які надали статус, дату його присвоєння та юридичні підстави для такого рішення.

Отримати документ можна безкоштовно в електронній формі через застосунок або портал «Дія», а також у паперовому вигляді через Центри надання адміністративних послуг незалежно від місця реєстрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові ветерани УБД

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ФОПи та підприємства можуть лише зафіксувати збитки від війни: чому не працює система відшкодування втрат

Українські підприємці можуть фіксувати збитки та претендувати на компенсацію через державні й міжнародні інструменти.

Чому АМКУ надав дозвіл на мегаугоду Paramount та Warner Bros. Discovery

Рішення АМКУ офіційно легітимізує присутність нового медіа-гіганта в українському медіаполі.

Ветеранам із тяжкими пораненнями хочуть платити до 100% середньої зарплати за рахунок репарацій РФ

В Україні пропонують запровадити окрему щомісячну допомогу ветеранам війни із суттєвою втратою функціональності, розмір якої залежатиме від ступеня втрати професійної працездатності.

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Українські банки готують до екстраподатку 50% ще на два роки, попри опір НБУ

Через плани продовжити 50% податку на прибуток банків на 2026–2027 роки НБУ заявляє про ризики зупинки кредитування бізнесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]