Дітям ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання – витяг із Реєстру прирівняли до посвідчення УБД

Електронний або паперовий витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни можна буде використовувати замість посвідчення учасника бойових дій.

Уряд ухвалив постанову, яка спрощує процедуру підтвердження статусу учасника бойових дій. Відтепер для цього можна використовувати не лише посвідчення УБД, а й електронний або паперовий витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Як вже писала «Судово-юридична газета», зміни також стосуються оформлення державної цільової підтримки для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти дітьми ветеранів, ветеранок і постраждалих учасників Революції Гідності віком до 23 років.

Для отримання такої підтримки можна буде подавати як посвідчення учасника бойових дій, так і витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни одного з батьків.

Якщо витяг замовляє сама дитина або її представник, до пакета документів необхідно додати довідку про здобувача освіти з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Крім того, оновлений витяг міститиме розширену інформацію, зокрема дані про орган або комісію, які надали статус, дату його присвоєння та юридичні підстави для такого рішення.

Отримати документ можна безкоштовно в електронній формі через застосунок або портал «Дія», а також у паперовому вигляді через Центри надання адміністративних послуг незалежно від місця реєстрації.

