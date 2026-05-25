  1. В Україні

На Львівщині судитимуть посадовця лісгоспу за вирубку понад 18 тисяч дерев Карпатського лісу

20:29, 25 травня 2026
Слідство вважає, що дії службовця призвели до збитків на понад 100 млн грн — обвинувальний акт передано до суду.
На Львівщині судитимуть посадовця лісгоспу, якого підозрюють у причетності до масштабного знищення Карпатського лісу. Про це повідомили в Національній поліції.

За даними слідства, у період з 2019 по 2023 роки посадовець видавав офіційні дозволи — лісорубні квитки — на проведення рубок так званого «рідколісся». Водночас у чинному законодавстві України такий вид рубок не передбачений.

Крім того, зазначається, що відповідні рішення щодо проведення цих рубок були погоджені та включені до проєктів організації лісового господарства, попри вимоги закону. За версією слідства, це дозволяло формально легалізувати масштабні вирубки.

Унаслідок таких дій на території Стрийського району було знищено понад 18 тисяч дерев. Сума завданих збитків, за попередніми оцінками, становить 103 млн грн.

У квітні цього року директору лісгоспу повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

