В Україні готують нову програму пільгового кредитування житла для молоді

В Україні планують розширити програми забезпечення молоді житлом та запровадити нові механізми пільгового іпотечного кредитування із залученням міжнародного фінансування.

фото: Canva

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні готують нові механізми підтримки молоді у сфері житлового забезпечення, зокрема програми пільгового іпотечного кредитування із залученням міжнародного фінансування.

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту розглянув результати діяльності Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за 2025 рік, основні напрями роботи на 2026 рік, а також стан реалізації права молоді на житло відповідно до статті 16 Закону України «Про основні засади молодіжної політики».

У Комітеті зазначили, що Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву є спеціалізованою установою, яка забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлового забезпечення молоді, зокрема через механізми довгострокового пільгового кредитування.

Голова правління Фонду повідомив, що установа продовжує реалізовувати житлові програми за підтримки міжнародних фінансових організацій. За його словами, це дозволяє створювати умови для розширення таких програм без додаткового навантаження на державний бюджет. Також він подякував народним депутатам — членам Комітету за підтримку ініціатив у сфері молодіжної політики.

Під час обговорення народні депутати наголосили, що проблема доступу молоді до житла в Україні залишається актуальною. За їх словами, можливості чинних програм не відповідають реальному попиту, а значна частина молодих громадян не може придбати власне житло через низькі доходи та високу вартість нерухомості. Ситуацію також ускладнила повномасштабна війна та збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато молоді.

У Комітеті звернули увагу, що чинні фінансово-кредитні механізми мають обмежене фінансування та не забезпечують достатнього охоплення цільової аудиторії. Водночас позитивно оцінюється наявність інституційної бази та досвіду реалізації житлових програм, які можуть стати основою для їх подальшого розвитку.

Окремо учасники засідання відзначили ефективність програм для внутрішньо переміщених осіб та підготовку нових інструментів підтримки ветеранів війни. На думку Комітету, цей досвід може бути використаний для розширення програм забезпечення молоді житлом із залученням міжнародного фінансування.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Кабінету Міністрів продовжити до 2030 року дію Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013–2026 роки, а також опрацювати можливість відновлення з 2027 року фінансування програми пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво, реконструкцію і придбання житла.

Крім того, Міністерству розвитку громад та територій спільно з Міністерством молоді та спорту рекомендовано підготувати пропозиції щодо запуску нової програми пільгового іпотечного кредитування молоді із застосуванням механізмів, які вже використовуються у програмах для ВПО та ветеранів.

Міністерству фінансів також рекомендовано розглянути можливість підтримки такої ініціативи та залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, зокрема Банку розвитку Ради Європи.

Окремі рекомендації стосуються Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України. Йому запропоновано опрацювати можливість створення додаткових механізмів підтримки молодих сімей у межах програм пільгового кредитування, включаючи часткову компенсацію кредитних зобов’язань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.