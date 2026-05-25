  1. В Україні

В Україні готують нову програму пільгового кредитування житла для молоді

19:17, 25 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні планують розширити програми забезпечення молоді житлом та запровадити нові механізми пільгового іпотечного кредитування із залученням міжнародного фінансування.
В Україні готують нову програму пільгового кредитування житла для молоді
фото: Canva
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні готують нові механізми підтримки молоді у сфері житлового забезпечення, зокрема програми пільгового іпотечного кредитування із залученням міжнародного фінансування. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту розглянув результати діяльності Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за 2025 рік, основні напрями роботи на 2026 рік, а також стан реалізації права молоді на житло відповідно до статті 16 Закону України «Про основні засади молодіжної політики».

У Комітеті зазначили, що Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву є спеціалізованою установою, яка забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлового забезпечення молоді, зокрема через механізми довгострокового пільгового кредитування.

Голова правління Фонду повідомив, що установа продовжує реалізовувати житлові програми за підтримки міжнародних фінансових організацій. За його словами, це дозволяє створювати умови для розширення таких програм без додаткового навантаження на державний бюджет. Також він подякував народним депутатам — членам Комітету за підтримку ініціатив у сфері молодіжної політики.

Під час обговорення народні депутати наголосили, що проблема доступу молоді до житла в Україні залишається актуальною. За їх словами, можливості чинних програм не відповідають реальному попиту, а значна частина молодих громадян не може придбати власне житло через низькі доходи та високу вартість нерухомості. Ситуацію також ускладнила повномасштабна війна та збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато молоді.

У Комітеті звернули увагу, що чинні фінансово-кредитні механізми мають обмежене фінансування та не забезпечують достатнього охоплення цільової аудиторії. Водночас позитивно оцінюється наявність інституційної бази та досвіду реалізації житлових програм, які можуть стати основою для їх подальшого розвитку.

Окремо учасники засідання відзначили ефективність програм для внутрішньо переміщених осіб та підготовку нових інструментів підтримки ветеранів війни. На думку Комітету, цей досвід може бути використаний для розширення програм забезпечення молоді житлом із залученням міжнародного фінансування.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Кабінету Міністрів продовжити до 2030 року дію Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013–2026 роки, а також опрацювати можливість відновлення з 2027 року фінансування програми пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво, реконструкцію і придбання житла.

Крім того, Міністерству розвитку громад та територій спільно з Міністерством молоді та спорту рекомендовано підготувати пропозиції щодо запуску нової програми пільгового іпотечного кредитування молоді із застосуванням механізмів, які вже використовуються у програмах для ВПО та ветеранів.

Міністерству фінансів також рекомендовано розглянути можливість підтримки такої ініціативи та залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, зокрема Банку розвитку Ради Європи.

Окремі рекомендації стосуються Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України. Йому запропоновано опрацювати можливість створення додаткових механізмів підтримки молодих сімей у межах програм пільгового кредитування, включаючи часткову компенсацію кредитних зобов’язань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ФОПи та підприємства можуть лише зафіксувати збитки від війни: чому не працює система відшкодування втрат

Українські підприємці можуть фіксувати збитки та претендувати на компенсацію через державні й міжнародні інструменти.

Чому АМКУ надав дозвіл на мегаугоду Paramount та Warner Bros. Discovery

Рішення АМКУ офіційно легітимізує присутність нового медіа-гіганта в українському медіаполі.

Ветеранам із тяжкими пораненнями хочуть платити до 100% середньої зарплати за рахунок репарацій РФ

В Україні пропонують запровадити окрему щомісячну допомогу ветеранам війни із суттєвою втратою функціональності, розмір якої залежатиме від ступеня втрати професійної працездатності.

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Українські банки готують до екстраподатку 50% ще на два роки, попри опір НБУ

Через плани продовжити 50% податку на прибуток банків на 2026–2027 роки НБУ заявляє про ризики зупинки кредитування бізнесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]