Суддю Андрія Лиходєдова обрано голову Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровької області

Рішення ухвалили під час зборів суддів шляхом таємного голосування.

25 травня 2026 року в Тернівському районному суді міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відбулися збори суддів, на яких розглядалося питання обрання голови суду.

За результатами таємного голосування головою Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області обрано Лиходєдова Андрія Віталійовича.

