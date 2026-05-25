Верховний Суд пояснив обов’язки Міноборони при розгляді звернень щодо статусу УБД

Верховний Суд переглянув справу за позовом військовослужбовця до Міністерства оборони України щодо нерозгляду його заяви про надання статусу учасника бойових дій та ненадання відповіді за результатами розгляду такого звернення.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду справу № 420/34391/23 щодо обов’язку Міністерства оборони України належним чином розглядати звернення військовослужбовців про надання статусу учасника бойових дій та повідомляти заявників про результати такого розгляду.

Суд звернув увагу, що навіть якщо остаточне рішення про надання статусу УБД ухвалює спеціальна комісія, це не звільняє Міністерство оборони від обов’язку забезпечити належний рух заяви та дотримання процедур, передбачених законодавством.

Суть справи

Позивач проходив військову службу у військовій частині та, відповідно до довідки військової частини, у період з 23 листопада 2022 року по 5 січня 2023 року брав участь у заходах із забезпечення оборони України та захисту держави у районі бойових дій. Ця довідка була підставою для надання статусу учасника бойових дій.

У липні 2023 року військовослужбовець звернувся до Міністерства оборони України із заявою про надання статусу учасника бойових дій. У заяві він просив передати документи на розгляд відповідної комісії та повідомити його про результати розгляду. Позивач зазначав, що командир військової частини не вчинив дій для оформлення йому статусу УБД у встановленому порядку.

На думку позивача, Міністерство оборони не розглянуло його заяву та не надало відповіді у строк, визначений законодавством і постановою Кабінету Міністрів №413. У зв’язку з цим він звернувся до суду з вимогами визнати протиправною бездіяльність Міністерства оборони щодо нерозгляду заяви та зобов’язати відомство розглянути звернення і повідомити про результати його розгляду.

У касаційній скарзі позивач наголошував, що предметом спору є не питання безпосереднього надання статусу учасника бойових дій, а неналежний розгляд його звернення та ненадання відповіді. Також він посилався на положення Закону «Про звернення громадян», Конституції України та Закону «Про інформацію», які гарантують право особи на отримання відповіді за результатами розгляду звернення.

Рішення судів попередніх інстанцій

Одеський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. П’ятий апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін.

Суди виходили з того, що Міністерство оборони України не уповноважене приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій, оскільки такі повноваження належать спеціально утвореній комісії. Крім того, суди врахували, що на момент розгляду справи позивачу вже було надано статус учасника бойових дій, а тому дійшли висновку про відсутність порушеного права.

Позиція та висновки Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що спірні правовідносини стосуються реалізації права особи на звернення до суб’єкта владних повноважень з метою вирішення питання щодо надання статусу учасника бойових дій, а також обов’язку такого суб’єкта забезпечити належний розгляд звернення, у тому числі шляхом його розгляду по суті або передачі за належністю з дотриманням установлених законом процедур та строків.

Суд навів положення статті 40 Конституції України та Закону «Про звернення громадян», відповідно до яких органи державної влади зобов’язані розглядати звернення і надавати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Верховний Суд також звернув увагу, що якщо питання не належить до компетенції органу, звернення має бути не пізніше ніж у п’ятиденний строк переслане за належністю, про що необхідно повідомити заявника.

Колегія суддів підкреслила, що навіть у разі звернення особи не безпосередньо до комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, а до самого Міністерства оборони України, це не звільняє останнє від обов’язку належного реагування на звернення. Як орган, у системі якого функціонує відповідна комісія, Міністерство оборони зобов’язане забезпечити передачу заяви на розгляд уповноваженої комісії та належне інформування заявника про результати її розгляду.

Суд також застосував положення Закону «Про адміністративну процедуру» та наголосив, що адміністративний орган зобов’язаний діяти офіційно, своєчасно та ефективно, забезпечувати всебічний і неупереджений розгляд заяви, а також інформувати особу про хід адміністративного провадження та його результати.

Верховний Суд вказав, що суди попередніх інстанцій неправильно визначили предмет спору. Вони фактично зосередилися на питанні надання статусу учасника бойових дій та повноваженнях Міністерства оборони щодо ухвалення відповідного рішення, хоча предметом позову була бездіяльність щодо нерозгляду заяви та ненадання відповіді.

Колегія суддів окремо наголосила, що сам по собі факт подальшого надання позивачу статусу учасника бойових дій не усуває необхідності надати судову оцінку доводам про неналежний розгляд його заяви та неналежне інформування про результати її розгляду, якщо саме така бездіяльність є предметом позову.

У підсумку Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій неповно з’ясували обставини справи та передчасно відмовили у задоволенні позову. Касаційну скаргу було задоволено частково, рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

