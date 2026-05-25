Ветеранам із тяжкими пораненнями хочуть платити до 100% середньої зарплати за рахунок репарацій РФ

В Україні пропонують запровадити окрему щомісячну допомогу ветеранам війни із суттєвою втратою функціональності, розмір якої залежатиме від ступеня втрати професійної працездатності.

До Верховної Ради внесено законопроєкт «Про соціальну підтримку ветеранів війни із суттєвою втратою функціональності внаслідок захисту Батьківщини від збройної агресії Російської Федерації» №15267 від 22.05.2026. Документ має створити окремий механізм державної підтримки ветеранів, які отримали тяжкі поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту України.

У пояснювальній записці зазначається, що чинна система соціального забезпечення переважно побудована навколо пенсійних та страхових виплат і не враховує окремо ступінь втрати професійної працездатності ветерана війни у відсотках.

Однією з головних ідей законопроєкту є запровадження окремої системи щомісячної підтримки ветеранів залежно від ступеня втрати професійної працездатності.

Нова категорія осіб

Законопроєкт пропонує визначити нову категорію осіб — ветеранів війни із суттєвою втратою функціональності внаслідок захисту Батьківщини від збройної агресії РФ. До неї належатимуть ветерани війни, яким відповідно до законодавства встановлено ступінь втрати професійної працездатності у відсотках внаслідок травми, поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час захисту Батьківщини.

Документ передбачає, що державна соціальна допомога виплачуватиметься щомісячно Міністерством у справах ветеранів України із використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Подати заяву можна буде, зокрема, через портал або мобільний застосунок Дія.

При цьому законопроєкт встановлює, що така допомога виплачуватиметься за умови припинення пенсії чи інших соціальних виплат, якщо вони призначені з тих самих правових підстав.

Водночас передбачено виняток для випадків фінансування за рахунок репарацій, компенсацій, конфіскованих активів або інших стягнень з РФ — тоді допомога може виплачуватися незалежно від інших соціальних виплат чи доходів особи.

Також законопроєктом пропонується внести зміни до законів «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та «Про виконавче провадження» з метою узгодження нового механізму державної соціальної допомоги з чинною системою соціального захисту, реабілітації та виконання судових рішень.

Ключові положення законопроєкту

У законопроєкті пропонується передбачити: у разі встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності від 66 до 84% — виплату у розмірі 80% середньомісячної зарплати в Україні за попередній календарний рік, а у разі втрати понад 84% — 100% середньомісячної зарплати.

Законопроєктом встановлюється, що ступінь втрати професійної працездатності визначатиметься незалежно від факту перебування особи у трудових відносинах або статусу застрахованої особи, а також незалежно від того, чи є ушкодження страховим випадком.

Окремо документ визначає правила виплати допомоги ветеранам, які тимчасово проживають за кордоном. Для отримання виплат вони повинні проходити щорічну фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного календарного року.

Також законопроєкт регулює:

— порядок перерахунку допомоги у разі зміни ступеня втрати працездатності;

— підстави припинення та поновлення виплат;

— правила виплати допомоги за минулий час;

— порядок повернення надміру виплачених коштів;

— особливості виплат засудженим особам;

— обмеження щодо звернення стягнення на таку допомогу.

Зокрема, пропонується встановити, що стягнення на таку допомогу може бути звернено лише за рішеннями про стягнення аліментів або відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я.

Практичні питання та наслідки

Ключове значення матиме оцінювання непрацездатності, а саме визначення ступеня втрати професійної працездатності, адже саме від цього залежатиме право надопомогу та її розмір.

Водночас законопроєкт передбачає необхідність вибору між новою допомогою та іншими соціальними виплатами, якщо вони призначені з тих самих правових підстав.

Призначення та адміністрування допомоги планується через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, тому реалізація механізму значною мірою залежатиме від роботи електронної системи та інформаційної взаємодії між органами влади.

Однією з особливостей законопроєкту є можливість фінансування нової допомоги не лише з держбюджету, а й за рахунок репарацій, конфіскованих активів та інших стягнень з РФ. У такому разі виплати зможуть здійснюватися незалежно від інших соціальних виплат чи доходів особи.

Отже, законопроєкт пропонує створити окремий механізм державної підтримки ветеранів війни із суттєвою втратою функціональності, який буде базуватися на ступені втрати професійної працездатності. Документ також передбачає окремий порядок призначення, перерахунку, припинення та поновлення виплат і інтеграцію нового механізму з електронними державними реєстрами.

