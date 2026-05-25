Безоплатний довготривалий догляд для ветеранів – які заклади вже підключені до програми НСЗУ
Ветерани та ветеранки, які потребують постійної допомоги, відтепер можуть отримати безоплатні послуги з довготривалого медичного догляду. Про це повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.
Проєкт реалізується Міністерством у справах ветеранів України спільно з Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я України.
Наразі НСЗУ вже уклала договори з першими медичними закладами, де такі послуги надаються безоплатно. Серед них:
- КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради (м. Луцьк);
- КНП «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради;
- КНП «Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги» (м. Київ).
Хто може отримати послугу
Послуги доступні для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Йдеться про ветеранів і ветеранок, які через стан здоров’я повністю або частково залежать від сторонньої допомоги. Рівень функціонального стану визначається за шкалою Бартела.
Що входить до послуги
Пакет довготривалого догляду включає:
- медичне спостереження та супровід;
- контроль лікування і прийому лікарських засобів;
- профілактику ускладнень;
- знеболення та симптоматичну допомогу;
- підтримуючу реабілітацію;
- психологічну, соціальну та духовну підтримку;
- допомогу з гігієною та харчуванням;
- навчання родичів навичкам догляду;
- забезпечення базових потреб і щоденного комфорту пацієнта.
Як отримати послугу
Для оформлення допомоги необхідно звернутися до одного із законтрактованих медичних закладів і подати:
- заяву;
- посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни чи витяг з ЄДРВВ;
- направлення від сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста.
Розмір фінансування визначається залежно від стану пацієнта та рівня потреби у догляді, який оцінюється за шкалою Бартела. Для осіб із високим рівнем залежності передбачено понад 5,4 тис. грн за цикл догляду, для пацієнтів із помірним рівнем залежності — понад 3,4 тис. грн.
У разі якщо ветеран або ветеранка не може самостійно подати заяву, це можуть зробити члени родини або законний представник.
