  1. В Україні

Безоплатний довготривалий догляд для ветеранів – які заклади вже підключені до програми НСЗУ

15:41, 25 травня 2026
Перші договори укладено з госпіталями у Луцьку, Хмельницькому та Києві.
Ветерани та ветеранки, які потребують постійної допомоги, відтепер можуть отримати безоплатні послуги з довготривалого медичного догляду. Про це повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.

Проєкт реалізується Міністерством у справах ветеранів України спільно з Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я України.

Наразі НСЗУ вже уклала договори з першими медичними закладами, де такі послуги надаються безоплатно. Серед них:

  • КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради (м. Луцьк);
  • КНП «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради;
  • КНП «Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги» (м. Київ).

Хто може отримати послугу

Послуги доступні для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Йдеться про ветеранів і ветеранок, які через стан здоров’я повністю або частково залежать від сторонньої допомоги. Рівень функціонального стану визначається за шкалою Бартела.

Що входить до послуги

Пакет довготривалого догляду включає:

  • медичне спостереження та супровід;
  • контроль лікування і прийому лікарських засобів;
  • профілактику ускладнень;
  • знеболення та симптоматичну допомогу;
  • підтримуючу реабілітацію;
  • психологічну, соціальну та духовну підтримку;
  • допомогу з гігієною та харчуванням;
  • навчання родичів навичкам догляду;
  • забезпечення базових потреб і щоденного комфорту пацієнта.

Як отримати послугу

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до одного із законтрактованих медичних закладів і подати:

  • заяву;
  • посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни чи витяг з ЄДРВВ;
  • направлення від сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста.

Розмір фінансування визначається залежно від стану пацієнта та рівня потреби у догляді, який оцінюється за шкалою Бартела. Для осіб із високим рівнем залежності передбачено понад 5,4 тис. грн за цикл догляду, для пацієнтів із помірним рівнем залежності — понад 3,4 тис. грн.

У разі якщо ветеран або ветеранка не може самостійно подати заяву, це можуть зробити члени родини або законний представник.

