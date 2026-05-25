Бюджет не для всіх: частину студентів хочуть перевести на гранти, у пріоритеті — лікарі, вчителі та інженери

Держава планує залишити бюджетні місця для ключових професій, а для інших спеціальностей — розширити систему грантів.

Під час вступної кампанії питання вибору спеціальності та майбутнього працевлаштування традиційно стають одними з найбільш обговорюваних серед абітурієнтів і батьків. Особливо актуально це в умовах війни та майбутньої відбудови України.

У Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій заявили, що держава поступово змінює підходи до формування державного замовлення у закладах вищої освіти, щоб воно більше відповідало реальним потребам економіки та ринку праці.

Що пропонують змінити для вступників і студентів

Наразі до другого читання готується законопроєкт №10399 «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам».

Документ передбачає зміну механізму формування державного замовлення та нову модель фінансування вищої освіти. Зокрема, пропонується поєднати систему держзамовлення із механізмом державних грантів для студентів.

Державне замовлення планують зберегти насамперед для стратегічно важливих спеціальностей — лікарів, вчителів, військових, а також окремих інженерних напрямів.

Для інших спеціальностей пропонують розширити систему державної фінансової підтримки через гранти, які вступники зможуть використати для оплати контрактного навчання у закладах вищої освіти.

Очікується, що розмір грантів залежатиме від результатів НМТ та спеціальності. Раніше повідомлялося, що сума може становити від 15 до 50 тисяч гривень. Для частини вступників також передбачать механізм співфінансування навчання.

Як формуватимуть державне замовлення на навчання

У парламентському комітеті наголошують, що законопроєкт не передбачає скорочення бюджетного фінансування освіти. Йдеться про більш цільовий розподіл коштів відповідно до потреб ринку праці.

Крім того, вже діє експериментальний проєкт, у межах якого Міністерство економіки розраховує державне замовлення за новою методологією оцінки перспектив економіки та потреб у фахівцях.

За словами представників комітету, така система дозволяє прогнозувати, яких саме спеціалістів, у яких сферах і в якій кількості потребуватиме економіка в найближчі 5–7 років.

Пільгові кредити на освіту також планують змінити

Документ також передбачає оновлення механізму пільгового кредитування для студентів. На відміну від чинної системи, оператором видачі та повернення кредитів мають стати банки, а не заклади вищої освіти.

Для вразливих категорій населення пільги планують зберегти — вони, як і раніше, переважно навчатимуться на місцях державного та регіонального замовлення.

