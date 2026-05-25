Зняла «пристріт» за 28,5 тисяч гривень – у Києві судили жінку за пограбування 90-річної бабусі

Голосіївський суд визнав жінку винною у крадіжці коштів у літньої киянки під час нібито проведення «обряду» в її квартирі.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голосіївський районний суд міста Києва ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо особи, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

Обставини справи №752/15479/24

4 червня 2024 року приблизно о 15:00 годині обвинувачена, перебуваючи в Голосіївському районі міста Києва, зустріла літню жінку. Під приводом зняття «пристріту» обвинувачена вступила з нею в діалог, заволоділа її довірою та отримала згоду провести обряд за місцем проживання потерпілої.

Приблизно о 16:00 годині, перебуваючи в квартирі потерпілої, обвинувачена, скориставшись похилим віком та станом потерпілої після обряду, таємно викрала грошові кошти в розмірі 28 500 гривень, які знаходилися в поліетиленовому пакеті, обгорнутому в жовто-білу хустину. Надалі обвинувачена сховала викрадені кошти до своєї сумки та залишила квартиру, маючи можливість розпорядитися ними на власний розсуд.

Обвинувачена провину не визнала. Вона пояснила, що проживає у Дніпропетровській області, а до Києва періодично приїжджає до сестри та для закупівлі речей на перепродаж. За її словами, 4 червня 2024 року вона зустріла літню жінку, якій стало зле через спеку, надала допомогу та супроводила додому на прохання останньої. Під час спілкування жінка повідомила, що вважає себе «зуроченою», після чого обвинувачена запропонувала допомогти молитвою. У квартирі вона, за власними словами, прочитала молитву, а після цього господарка винесла хустку з грошима як подяку за допомогу. Обвинувачена стверджувала, що не просила грошей і не називала вартості своїх послуг, запропонувавши віддячити на власний розсуд. Вона також зазначила, що не знала суми коштів, оскільки вони були загорнуті в хустку. Після відвідування квартири літня жінка провела її до зупинки громадського транспорту. Згодом, за словами обвинуваченої, після виходу з тролейбуса її зупинили правоохоронці, вилучили гроші із сумки та доставили до відділку поліції. Вона наполягала, що отримані кошти були добровільною платою за проведений обряд, а також повідомила, що займається ворожінням і має відповідний дар, успадкований від бабусі.

Слід зазначити, що потерпіла є жінкою поважного похилого віку (1936 р.н.), що, на переконання суду, об`єктивно зумовлює наявність певних вікових та біологічних змін, які впливають на здатність до повного й послідовного відтворення обставин подій. У зв`язку з цим, потерпіла не пам`ятає окремі деталі, послідовність подій, що є типовим проявом вікової вразливості та не може розцінюватися як недостовірність її показань, зокрема, і через те, що від дня подій до її допиту в судових засіданнях пройшов значний проміжок часу, а також те, що факт злочину негативно вплинув на її здоров`я.

Таким чином, суд оцінює показання потерпілої не як суперечність в показаннях, а як прояв її підвищеної вразливості, зумовленої віком. Вікові особливості потерпілої не нівелюють суті її показань щодо ключової обставини справи, зокрема, відсутності її добровільної волі на передачу грошових коштів обвинуваченій.

Показання потерпілої доповнені та підтверджені в суді свідками.

Так, працівники поліції повідомили, що під час патрулювання вони помітили літню жінку разом із жінкою ромської національності на зупинці громадського транспорту. Після первинного спілкування з потерпілою у неї виникли підозри щодо можливого зникнення грошових коштів. Надалі правоохоронці організували перевірку за місцем проживання потерпілої, де остання повідомила про відсутність заощаджень. Один зі свідків також зазначив, що в подальшому було викликано слідчо-оперативну групу, яка здійснила відповідні процесуальні дії та вилучення речей.

Інший працівник поліції підтвердив факт виявлення на місці події двох жінок, а також участь у подальших слідчих діях, зокрема вилученні грошових коштів, що знаходилися в сумці, загорнуті в хустку. Разом із тим, він не відтворив усіх деталей події через значний проміжок часу.

Поняті підтвердили, що були залучені працівниками поліції для участі у слідчих діях. Вони зазначили, що бачили вилучення грошових коштів у присутності учасників процесу, а також підписували відповідні процесуальні документи після їх ознайомлення. За їхніми словами, видимого фізичного чи психологічного тиску на обвинувачену під час проведення процесуальних дій не здійснювалося.

Окремо свідок зі сторони захисту — сусід потерпілої — повідомив, що того дня потерпіла зверталася до нього у схвильованому стані та повідомила про зникнення грошей. Він допоміг їй зв’язатися з поліцією. Також зазначив, що з його слів потерпіла не могла чітко пояснити обставини події, а слідчі дії вже були частково проведені. Крім того, він чув, що згодом грошові кошти були повернуті потерпілій.

Ще один свідок — родичка обвинуваченої — підтвердила родинні зв’язки та періодичне перебування обвинуваченої у неї в Києві. Вона охарактеризувала її як особу, що займається народним лікуванням та ворожінням, однак щодо обставин інкримінованого правопорушення жодної конкретної інформації не надала.

Суд дійшов висновку, що наведені пояснення не спростовують сукупність доказів, які підтверджують її вину у вчиненні інкримінованого злочину.

Що вирішив суд

Суд визнав обвинувачену винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану).

Призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років.

До набрання вироком законної сили обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з взяттям під варту в залі суду. Зараховано в строк покарання строк попереднього ув’язнення.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.