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У Києві біля метро «Арсенальна» утворилося провалля, фото

13:14, 9 червня 2026
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Наразі на місці інциденту працюють фахівці Київводоканалу.
У Києві біля метро «Арсенальна» утворилося провалля, фото
Фото: vodokanal.kiev.ua
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У вівторок, 9 червня, у Києві по вулиці Івана Мазепи, 1 біля метро Арсенальна стався провал асфальтового покриття на проїжджій частині. Про це повідомив Київводоканал.

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Зазначається, що наразі фахівці Київводоканалу обстежують місце аварійної ситуації.

Фото: vodokanal.kiev.ua

Раніше у центрі Києва на вулиці Софіївській стався провал дорожнього покриття. У ньому застрягнув тролейбус, який витягали фахівці КАРС «Київська служба порятунку» спільно з рятувальниками ДСНС.

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Київ Київводоканал

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