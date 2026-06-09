У Києві біля метро «Арсенальна» утворилося провалля, фото

Наразі на місці інциденту працюють фахівці Київводоканалу.

Фото: vodokanal.kiev.ua

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У вівторок, 9 червня, у Києві по вулиці Івана Мазепи, 1 біля метро Арсенальна стався провал асфальтового покриття на проїжджій частині. Про це повідомив Київводоканал.

Зазначається, що наразі фахівці Київводоканалу обстежують місце аварійної ситуації.

Фото: vodokanal.kiev.ua

Раніше у центрі Києва на вулиці Софіївській стався провал дорожнього покриття. У ньому застрягнув тролейбус, який витягали фахівці КАРС «Київська служба порятунку» спільно з рятувальниками ДСНС.

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