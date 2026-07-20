Євген Хмара офіційно приступив до виконання обовʼязків міністра оборони

Євген Хмара з 20 липня приступив до виконання обовʼязків міністра оборони.

Фото: СБУ

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Кабінет Міністрів України з 20 липня поклав тимчасово виконання обов’язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого Президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів №723 від 17 липня опубліковано на урядовому порталі.

Перед цим розпорядженням №722 Кабмін призначив Хмару заступником міністра оборони.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду, але міністри оборони і закордонних справ не були призначені. На ці посади президент не вніс свої кандидатури, але оголосив, що обов’язки міністра оборони виконуватиме Хмара.

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