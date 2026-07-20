Угода на $110 млрд під загрозою: суд заблокував злиття Paramount і Warner Bros Discovery

Федеральний суд США тимчасово зупинив поглинання Warner Bros. Discovery компанією Paramount Skydance вартістю $110 млрд.

Фото: Getty Images

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Поглинання Warner Bros. Discovery компанією Paramount Skydance зіткнулося з перешкодою в понеділок після того, як федеральна суддя тимчасово призупинила запропоноване злиття, задовольнивши запит коаліції з 12 генеральних прокурорів штатів, які подали позов із метою заблокувати угоду вартістю $110 млрд, пише NBC News.

Суддя окружного суду США Північного округу Каліфорнії Араселі Мартінес-Ольгін винесла тимчасову заборону, яка не дозволяє Paramount завершити угоду. Об’єднання мало об’єднати дві кіностудії, дві стримінгові платформи та дві новинні організації під контролем Девіда Еллісона — сина мільярдера, технологічного підприємця Ларрі Еллісона.

Згідно з рішенням Мартінес-Ольгін, заборона на завершення угоди діятиме протягом 14 днів. Суддя призначила на 3 серпня слухання за клопотанням штатів про винесення попередньої судової заборони, яка могла б заморозити угоду на час розгляду справи.

Позивачі на чолі з генеральним прокурором Каліфорнії Робом Бонтою подали позов про блокування злиття 13 липня. У 38-сторінковій скарзі вони заявили, що угода «знищить конкуренцію» в Голлівуді.

«Незаконне злиття цих двох гігантів індустрії розваг призведе до зростання цін, зниження якості та зменшення кількості контенту для кіно і телебачення, що завдасть шкоди кінотеатрам, дистриб’юторам кабельного телебачення і зрештою глядачам на кожному дивані та кожному місці в кінотеатрах США», — заявив Бонта у повідомленні, яке супроводжувало подання документів до суду.

Бонта та інші генеральні прокурори стверджують, що угода порушує розділ 7 Закону Клейтона про антимонопольне регулювання 1914 року — федерального закону, який забороняє злиття, що можуть суттєво послабити конкуренцію.

Штати вважають, що угода зменшить конкуренцію у трьох сферах: прокаті широкого театрального релізу фільмів, розповсюдженні потенційно найкасовіших фільмів та на ринку поширення базових кабельних каналів серед кабельних і супутникових операторів.

Paramount рішуче відкинула ці звинувачення, заявивши, що кампанія штатів «помилкова як з точки зору фактів, так і закону», а спробу зупинити угоду назвала «одним із найслабших викликів злиттям у сучасній історії антимонопольного законодавства».

«Ми будемо рішуче захищати угоду і доведемо, що цей виклик суперечить розумній політиці конкуренції та реальним умовам медіаринку», — заявила Paramount.

Paramount володіє 114-річною кіностудією Paramount, стримінговим сервісом Paramount+, телеканалом CBS та низкою кабельних активів, включно з MTV і Nickelodeon.

Warner Bros. володіє 116-річною кіностудією, кабельними брендами CNN і HBO, а також популярними об’єктами інтелектуальної власності, включно з франшизами про Бетмена та Супермена.

Позов, ініційований штатами, є найсерйознішою загрозою для угоди з моменту її укладення, однак це не єдина перешкода на шляху Paramount.

Злиття також викликало опір з боку профспілок і групи споживачів.

Гільдія сценаристів Америки подала власний антимонопольний позов, стверджуючи, що угода призведе до зниження заробітних плат членів організації та скорочення кількості доступних робочих місць.

Окремо група споживачів подала позов, зосереджений на можливій шкоді від об’єднання стримінгових сервісів Paramount+ і HBO Max. Водночас Мартінес-Ольгін відмовила споживачам у проханні винести попередню заборону на призупинення угоди.

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